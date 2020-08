Alcaldesa de Jamapa amenaza con “levantarnos”, afirman extrabajadores

Extrabajadores del Ayuntamiento de Jamapa denunciaron a la alcaldesa Florisel Ríos Delfín ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por presuntas amenazas.



Al respecto, Lourdes Aldaba González, exempleada del área administrativa despedida desde 2007, explicó que la Edil la amenazó con “levantarla” luego de que ganara una demanda en contra del Ayuntamiento para que le pagaran su liquidación por 600 mil pesos, toda vez que se comprobó el despido injustificado y otras agravantes en su contra.



Puntualizó que como su caso, hay una gran cantidad de extrabajadores que también han ganado laudos y están exigiendo sus liquidaciones pero también han sido amenazados.



“Siempre que acudo a solicitar entrevistarme con la Edil, siempre me niegan ese derecho de audiencia y tengo que verla en los pasillos del Palacio Municipal para solicitarle el dinero de mi liquidación. (...) Ella me pide que deje todo en paz o me mandará a levantar", mencionó.



Por ello, este jueves, tras interponer una denuncia ante la CEDH, acudirá a la Fiscalía General del Estado ubicada en la ciudad de Veracruz para denunciar las amenazas recibidas y, en caso de sufrir algún atentado en su contra o de su familia, se haga responsable a la alcaldesa de Jamapa, Florisel Ríos Delfín.