Alcaldesa de Nanchital entregó “cuartitos” a familias y le llovieron críticas

Unos singulares y pequeños cuartos de por lo menos 3 por 3 metros cuadrados y con un costo de 90 mil pesos cada uno, fueron entregados a habitantes de Nanchital en estos días por parte del Ayuntamiento que encabeza Zoila Balderas Guzmán.



Se trata de 22 habitaciones que apenas cuentan con una puerta y una ventana.



De acuerdo con el contrato HANV/C.I.R/F.A.I.S.-DF/003/2020, la contratista fue Cecilia Andrea Ochoa Chang y la obra se ejecutó por un monto total de un millón 998 mil 660.86 pesos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAIS).



Los dormitorios fueron duramente criticados en redes sociales, pues el espacio parece no ser suficiente para albergar a una familia y menos que puedan descansar cómodamente.



En el contrato no se especifica el área que ocupa el cuarto. Los comentarios sobre los dormitorios fueron desde compararlos con casetas de vigilancia, celdas del CERESO, bodegas, casas para perro, casa de Bob Esponja, e incluso con baños públicos.



En el informe del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), se detalla que el plazo de ejecución era del 27 de julio al 24 de septiembre de este año y la entrega fue realizada los primeros días de este diciembre.



Hasta el tercer semestre del año se ha pagado un 50 por ciento de los recursos y se lleva un avance físico del 70 por ciento de los cuartos.



El 22 de julio de este año, el Ayuntamiento emitió el fallo a favor de la contratista por haber presentado la mejor propuesta técnica y económica para este proyecto en el que no se entregó anticipo.



El contrato fue firmado por la Presidenta Municipal, el síndico Enrique Fermín Ávalos Chao y la contratista, mientras que el contralor municipal, Félix Rivera Cruz y la directora de obras públicas municipales, Ana Silveria Mayo Cortés, fueron testigos.