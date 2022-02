Alcaldesa de Sayula de Alemán denuncia ante la FGE a reportero

Formalmente ya fue interpuesta la denuncia en contra del comunicador Santos López Celdo ante la Fiscalía Regional de Acayucan por parte de la alcaldesa Lorena Sánchez Vargas, quien reiteró su acusación con respecto al homicidio de su colaborador.Fue este domingo por la noche cuando la Presidenta Municipal formalizó sus dichos y pidió a las autoridades indagar las condiciones bajo las que Octavio Acosta fue asesinado."Sólo fue amenazado de muerte por una persona el sábado y lo exhibió en redes sociales, él no denunció porque pensó que este hombre, Santos López, no atentaría contra su vida. Hoy lo digo firmemente, soy madre de un niño de 3 años y por eso pido que investiguen. Hay testigos que señalan que esta persona se ha encargado de ensuciar mi imagen, su odio y coraje contra Octavio llegaron muy lejos. Hay pruebas y hay una carpeta de investigación", dijo.La Edil recalcó que en la denuncia presentada hay pruebas. Añadió que las amenazas que presuntamente el periodista habría lanzado fueron también hacía otras personas que hoy temen."Sé que los reporteros hacen su trabajo, que es parte de su trabajo llevar la información necesaria. Pero la sociedad sabe que este hombre ya no hace su labor, se ha dedicado a chantajear y provocar violencia de género en sus redes sociales", informó.La Alcaldesa aseguró que Octavio era un hombre bueno y trabajador que no merecía morir.