Alcaldesa de Tamiahua critica a los ignorantes que no creen en el COVID-19

La alcaldesa de Tamiahua, Citlali Medellín Careaga, condenó la ignorancia, necedad y negligencia de muchos que aún no creen la existencia del COVID-19.



Aseveró que alguien está mintiendo, ya que la propagación del virus no está disminuyendo, por el contrario, la pandemia sigue en crecimiento exponencial.



Dijo que los números de contagios son cada día más y los hospitales están colapsando y lo más lamentable es que hay gente murieron día a día, entre ellos el personal médico.



Reconoció la labor del personal médico que hoy se encuentra en la gran batalla, luchando día a día por salvar vidas.



La Presidenta Municipal también lamentó que haya personas que exponen a su familia no por necesidad, sino por irresponsabilidad.



Por ello, expuso que el cuidado es responsabilidad de todos, así como tomar todas las medidas preventivas que han dictado las autoridades sanitarias.



“El más sano podrá resistir el virus y quien tome todas las medidas evitará quizás el contagio pero los más vulnerables serán quienes tengan otros padecimientos y los adultos mayores”.



En ese sentido, agregó que la manera de enfrentar la pandemia es con responsabilidad social, ya que se uno se cuida, cuida a todos.