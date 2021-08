Alcaldesa de Tlapacoyan niega que se haya pedido a la población no trabajar

En el Municipio de Tlapacoyan se han acatado las medidas preventivas dictadas por las autoridades sanitarias para mitigar contagios de COVID-19 y en ningún momento se ha pedido a la población que deje de trabajar.



Luego de que en redes sociales se difundiera que el Ayuntamiento de Tlapacoyan pidió a los ciudadanos no salir de sus casas y por consecuencia que no trabajarán, la alcaldesa Ofelia Jarillo Gasca salió al paso para desmentir esos rumores.



Aclaró que en atención a la “Primera semana de medidas extraordinarias contra tercera ola COVID-19” que entró en vigor el martes 10 y que este lunes concluye, se limitó la movilidad social y se pidió al comercio una reducción del 30 por ciento de sus actividades.



“En este municipio, las autoridades en ningún momento dijeron que nadie debe trabajar, sólo han solicitado que los servicios se reduzcan en un 30 por ciento en todos los comercios para evitar las aglomeraciones, por lo que el titular de la Dirección de Comercio y Gobernación notificó a los negociantes dichas medidas”.



El Gobierno Municipal, agregó, consiente de la crisis comercial que se vive por la pandemia, actuó aplicando la reducción de movilidad para evitar que mercado, parque, central camionera, transporte público y otros espacios no tuvieran mayor asistencia.



La limitación de la movilidad social implica que comercios y tianguis reduzcan la colocación de puestos; en bares, cantinas y antros se cercaron mesas para evitar aglomeraciones, por lo que así han trabajado sin afectar su economía.



Mientras que personal de la Dirección Protección Civil se ha dedicado a colocar lonas informativas donde se dan a conocer los centros públicos de mayor contagio, por lo que sigue exhortando a la población a que atienda las recomendaciones de la Secretaria de Salud del Gobierno del Estado, toda vez que el municipio se encuentra en luz roja.