Alcaldesa suplente de Moloacán tomará protesta el martes en el Congreso del Estado

María del Carmen Prieto Mortera tomará protesta como Presidenta Municipal de Moloacán el próximo martes, en el Congreso del Estado.



En su visita al Ayuntamiento, explicó que para tomar el cargo se debe hacer una sesión de Cabildo en Moloacán y posteriormente, ella ir a Xalapa a hacerlo de manera formal.



“Van a sesionar los Ediles, me tienen que dar un oficio donde me tengo que ir a Xalapa a tomar protesta el martes, para posteriormente regresar como Alcaldesa”, expresó.



La futura Edil aseveró que dará seguimiento a los trabajos realizados por Victoria Rasgado y añadió que no correrá a ninguno de sus colaboradores.



Y es que ha trascendido que el actual síndico, Apolinar Lara de Jesús, intenta evitar que Prieto Mortera tome posesión e incluso ya despidió al director de salud municipal, Javier Reyes, quien era personal de confianza de la exalcaldesa, hoy fallecida a consecuencia del Coronavirus.



“No va a haber despidos, yo no vengo tumbando a nadie, todo va a tener el seguimiento que ella dejó, una mujer guerrera, entregada a su municipio, con el amor de hacer una transformación, lo estaba logrando”, manifestó.



La dama reconoció que concluir la Alcaldía será un reto pero insistió en que dará continuidad a los trabajos. “Éste es un reto y yo vengo a darle seguimiento a lo que ella comenzó”, agregó.