Alcaldía de Coatepec contempla reubicar a vendedores del parque “Hidalgo”

La jefa de Salud Municipal de Coatepec, Nabil Gómez Navarro, indicó que se reforzarán las medidas de prevención y contención con los vendedores del parque “Miguel Hidalgo”, a quienes se reubicará en otros espacios.



“Va a haber otra estrategia para no afectar la economía de los vendedores del parque y se reforzó la Jornada Nacional de la Sana Distancia, así como una infografía donde se van a establecer, van a colocar la información pertinente a sus clientes, ya se trabajó lo que es la técnica correcta de manos para ellos que van a estar dando el servicio a los comensales”, dijo.



Y es que aseveró que ninguna sección del parque se podrá reaperturar como estaban solicitando, pues destacó que Veracruz permanece en el tercer lugar a nivel nacional con casos acumulados y casos activos por COVID-19, además de que si así se hiciera, se estaría enviando un mensaje equivocado a la población.



“Referente a ello, se determinó que no era propio reaperturar una sección del parque porque vamos a dar un mensaje a la ciudadanía de que bajemos la guardia y no queremos eso, debemos reforzar las medidas de prevención y contención, continuamos con la lucha contra el COVID-19”, dijo.



En este sentido, aseguró que se continúan reforzando las acciones, como el lavado de manos correcto entre la población, el exhorto del uso de cubrebocas y las sanitizaciones en lugares públicos y calles.



“Seguimos insistiendo a la ciudadanía con las medidas de prevención, el lavado de manos, la técnica correcta, el uso de cubrebocas no es obligatorio pero se les hace el exhorto, continuamos la sanitización y la formación a los locatarios del parque”, finalizó.