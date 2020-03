Alcaldía de Coatepec espera notificación para endurecer medidas por virus

El alcalde de Coatepec, Enrique Fernández Peredo, previó la posibilidad de tomar medidas más drásticas para que la población permanezca en sus casas, en caso de que no sea urgente salir y si la contingencia avanza a una velocidad mayor.



Y es que dijo, que en caso de que autoridades federales y estatales notificaran endurecer las medidas para evitar que la ciudadanía salga y se contagie, podría utilizarse incluso la fuerza pública.



“Sí, una vez que nos sea notificado como Ayuntamiento estableceríamos las medidas, incluso con auxilio de fuerza pública, porque entonces ya estarían violentando una orden que se les da. Que salgan lo menos posible pues se trata de toda la población y que cuando esto se eleve a una fase 3 no sea tan fuerte, pues será más complicado y empezarán a entender que lo que estamos haciéndoles ver es la mejor manera de prevenir”, explicó.



Y es que dijo, que luego de hacer algunos recorridos por el Pueblo Mágico para exhortar a la población a tomar las medidas de prevención emitidas por las autoridades sanitarias, se pudo observar que los coatepecanos se rehúsan a quedarse en sus hogares a efectuar actividades que no tienen que ver con el abastecimiento de comida ni por cuestiones de trabajo, sino por esparcimiento y entretenimiento.



“Ya estamos en fase dos y vamos a reforzar el tema de pedir a la población que salga lo indispensable, sólo en casos de urgencia o por cuestiones laborales en donde no les permitan faltar, necesitamos endurecer las medidas, que la población entienda que estamos en una fase de alertamiento donde locales pueden enfermar a otros locales y es lo que se quiere evitar, en Coatepec no tenemos por el momento algún caso confirmado, no quisiera que por un descuido de nosotros de no tomar estas medidas empecemos a tener descontrol”.



“Veíamos mucha gente en el parque municipal el fin de semana, hicimos recorridos en balnearios, aunque disminuyó el tema de visitantes veo que la gente lo está tomando con ligereza, hoy estaremos lanzando otro comunicado para reforzar estas medidas en esta etapa”, aseveró.



Por el momento, descartó cerrar los accesos al municipio como otros Ayuntamientos lo han hecho, pues señaló que Coatepec es una ciudad de paso para otros lugares.



“Es un municipio pequeño y si restrinjo el acceso imagínense los municipios afectados desde Ayahualulco hasta Teocelo, servimos de paso a la capital, por el momento no se piensa en esto”, finalizó.