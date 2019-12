Alcaldía de Coatepec sigue sin reparar alumbrado en calle Juan Lomán

Estimado director Joaquín Rosas Garcés:



Prevenir y resolver son las dos grandes tareas que tiene todo funcionario público, sea gobernador o intendente, secretario o jefe de oficina, alcalde o subdirector, de confianza o sindicalizado. De no hacerlo, estará percibiendo un sueldo que no se ha ganado, será el clásico burócrata que pregona trabajar y en los hechos sólo calienta la silla que ocupa.



En octubre del 2018, varios vecinos y su servidor solicitamos al Alcalde la reparación del alumbrado público de la calle Juan Lomán, ubicada en pleno Centro de Coatepec, sin que hasta la fecha haya sido atendida nuestra solicitud. Es decir, un año y meses después no hemos tenido respuesta.



En cambio, notamos con molestia que sí hubo recursos para pintar el Palacio y el parque de color azul y así satisfacer el ego del Alcalde de extracción panista, como si no hubiera necesidades más apremiantes que eso. También hubo recursos para toda la parafernalia del reciente Informe Municipal, pero para cambiar unas lámparas no hay presupuesto.



Estimado Director, sea su portal el medio para nuevamente pedir la reparación del alumbrado de la calle Juan Loman, donde hay autos maceta y mucha oscuridad. No sobra decirle que ya ha habido robos a vehículos, a peatones y a establecimientos comerciales. Adjunto acuse de solicitud con más de 50 firmas y fotos de autos abandonados.



¿Es así como el Alcalde atiende y resuelve las peticiones de los coatepecanos?



Sin otro particular reciba un fraternal abrazo, quedando a sus apreciables órdenes.



Atentamente,



Joaquín Alcántara Ceballos