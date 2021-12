Trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Juchique (SUTSEMJ) solicitan que se les haga el pago de dos quincenas atrasadas y el aguinaldo correspondiente, además de otras prestaciones como la prima vacacional.Alegan que Secretaría de Finanzas y Planeación no ha liberado el recurso para hacer los pagos pero SEFIPLAN dijo que es el Gobierno el que no ha liberado el recurso."Los pagos supuestamente están detenidos porque Finanzas no ha liberado el recurso para que nos puedan dispersar los pagos y finanzas, a su vez nos dice que Gobierno no ha liberado el recurso", expresó la sindicalizada Violeta Vanessa Gonzales Aguirre.Ante esta situación, piden la intervención del Gobernador para liberar los pagos y así evitar que pasen “una triste navidad”.