Alcaldía de Orizaba no atiende socavón que provocó

Vecinos de la calle Oriente 4 entre Sur 19 y 21 manifestaron su molestia contra el Ayuntamiento pues no se ha atendido socavón originado por el área de drenajes.



Los ciudadanos recordaron que el pasado viernes, el personal del Ayuntamiento excavó y luego sólo rellenó con tierra y aplanó con una pala.



No obstante, tras la intensa lluvia del sábado se hizo un socavón, el cual hasta este lunes no ha sido atendido.



Los orizabeños destacaron que la Oriente 4 es una vía muy transitada, sin embargo, ahora se encuentra cerrada y no saben cuándo se podrá abrir.



Dijeron que el Ayuntamiento tiene la obligación de resolver este tipo de problemas de manera inmediata, pues todo es responsabilidad del personal que no realizó bien su trabajo para tapar la perforación.



Hasta después de las 10:00 horas, se observó la llegada de maquinaria, sin embargo, no ha quedado resuelto el problema, que por cierto provocó que el pasado sábado un vehículo quedará atorado en el socavón.