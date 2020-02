Alcaldía de Rafael Delgado no atiende basura; particulares cobran caro por recogerla

Un problema de salud pública es el que se vive en el municipio de Rafael Delgado, pues el Ayuntamiento no ofrece a la población el servicio de Limpia Pública, por lo que la recolección está a cargo de recolectores particulares, señalaron habitantes de Jalapilla.



José Navarro y Nayeli Ríos Andrade, quienes tienen 2 y 10 años de vivir en este municipio, indicaron que como la autoridad municipal no se hace cargo, los recolectores cobran lo que quieren, algunos de manera consciente pero otros sí son “careros”.



El señor Navarro comentó que él ha vivido en otros municipios, el último Río Blanco por muchos años y ahí se hace un pago anual por este servicio cuando se paga también el predial y el agua.



“Si usted recorre todas las calles hay basura, suciedad de perros, tierra, feo, feo” y cuando llega a haber surada es peor, pues al menos en su caso con la última que hubo en seguida le dio conjuntivitis, comentó.



Dijo desconocer porqué esa Presidenta no se ha preocupado en que se dé el servicio de Limpia Pública pero también otros servicios, por ejemplo de vialidad, pues hay letreros que marcan la prohibición de estacionarse a los lados de la carretera principal pero todo mundo lo hace y pasa el camión de pasaje y como no hay donde parar entonces lo hace en doble fila y a cada rato hay embotellamientos y es un problema pasar.



Por su parte, la señora Ríos Andrade indicó que es sorprendente que en todo el municipio no hay un solo bote de basura, lo que provoca que Jalapilla y todo el municipio siempre estén sucios, por lo que hay quienes usan las jardineras como tiraderos.



Señaló que hay recolectores que “sí se mandan, la verdad”, entonces hay quien le ha querido cobrar hasta 30 pesos.



Los vecinos de Jalapilla indicaron que mientras no se ofrezcan los servicios más necesarios, este lugar no va a avanzar, además de que es un foco de infección todo el municipio.