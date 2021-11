Alcaldía de Veracruz no está definida, recuerda Cuitláhuac; se apoyará Carnaval

La fecha del Carnaval de Veracruz la determinará del Comité Organizador y al Estado le corresponde apoyar con la logística cuando se realice, expresó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.El Mandatario estatal se refirió a las declaraciones de la alcaldesa electa de Veracruz, Patricia Lobeira, quien anunció que el evento será ahora en junio , a pesar de que el resultado de la Presidencia Municipal aún no es resuelto por los tribunales.Por tanto, el Gobernador manifestó que acordará con quien sea el edil, pues en este momento el resultado electoral se mantiene impugnado.“Quien sea la autoridad, todavía no está definido quién va a ser el Alcalde o Alcaldesa en el puerto de Veracruz pero independientemente de eso, nosotros vamos a seguir empujando para que se realice”, dijo García Jiménez.Sin embargo, insistió nuevamente que el apoyo no será en efectivo sino en promoción a través de Turismo, en seguridad con SSP, Protección Civil, así como la Secretaría de Salud, además de las trasmisiones por medio de Radio Televisión de Veracruz (RTV).“Vamos a tener preparado todo lo que le corresponde al Estado aportar en logística, seguridad, protección civil y promoción, también vamos a realizar algunos eventos para que la gente pueda quedarse durante la noche y permanezcan en el puerto y la ocupación hotelera se mantenga”, expuso.Asimismo, descartó que con el cambio de fecha del Carnaval de Veracruz 2022, este evento pueda coincidir en tiempo con el “Festival de Salsa” o “Salsa Fest”, que se realizará en Boca del Río el próximo año.“No, no van a coincidir, en eso estamos seguros”, explicó el Gobernador e insistió que se dará continuidad a las acciones que permitan detonar el turismo en la conurbación, así como el resto de la entidad.Para finalizar, Cuitláhuac García refirió una vez más que la administración estatal apoyará la realización del Carnaval sin importar quién encabece la Alcaldía y el respaldo será a través de la promoción, así como también con seguridad, protección civil y el canal estatal.