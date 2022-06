Alcaldía de Xalapa agilizará trámites para el programa de vivienda de SEDESOL

El alcalde Ricardo Ahued Bardahuil afirmó que su Gobierno facilitará todo lo necesario a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), para que lleve a cabo en Xalapa el programa federal de mejoramiento a la vivienda.Tras la firma de un Convenio Marco de Colaboración y un Convenio Específico de Coordinación Institucional con la dependencia estatal, el munícipe indicó que su administración colaborará en la agilización de los trámites y los permisos para que se ejecuten los recursos en favor de las familias vulnerables de la Capital."Y también certificar que las personas son de Xalapa, son de los polígonos que requieren ese programa y ésa es la cooperación que se tiene cuando se firma este convenio", manifestó en entrevista al señalar que por ahora no se sabe cuántos serán los beneficiados con estos programas inmobiliarios, porque se tendrá que hacer el empadronamiento."Se hace el padrón, se hace el levantamiento de acuerdo con el presupuesto de lo que van a hacer, ellos son los que lo llevan. Nosotros colaboramos para que esté precisamente la información que se requiere, desde luego el expediente, el nombre de la persona, ubicación de la misma, las referencias de la vivienda, dónde está, si tiene título o no de propiedad", explicó Ahued Bardahuil.Manifestó que tampoco tiene información sobre el total de recursos que la SEDESOL invertiría en este programa federal en el municipio, porque primero se tiene que hacer la cuantificación de los beneficiarios."Hasta en tanto no se tenga la información de las personas beneficiadas, sabrán cuánto es lo que se invirtió directamente. El recurso es para el mejoramiento de la vivienda, para techo y otras acciones que son para elevar la calidad de vida", reiteró.Ricardo Ahued acotó que además de este programa, también hay otros de obra pública, electrificación, hidráulicos que provienen de la Federación a los que Xalapa también está accediendo.