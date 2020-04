Alcaldía de Xalapa apoyaría a comercios con el servicio de agua por contingencia

El Ayuntamiento de Xalapa analiza una propuesta para apoyar a comercios de la ciudad con pago del servicio del agua por la contingencia sanitaria de coronavirus (COVID-19), ya que la mayor parte deben permanecer cerrados.



De igual modo, se informó que la administración municipal entregará despensas en las colonias más vulnerables, de manera personal, gracias al programa “Funcionario Solidario”; además, se puso a disposición un sitio de Internet para que los xalapeños oferten en línea sus productos alimentarios y servicios.



Durante entrevista para TeleClic.tv, el director de Gobernación del Ayuntamiento capitalino, Juan Vergel Pacheco, informó que dentro de las medidas de apoyo que se otorgarán a comercios, derivado de la contingencia sanitaria, se analiza la posibilidad de buscar algún tipo de apoyo con el servicio de agua.



“Se revisa particularmente el tema del cobro de agua, es lo que se revisa; actualmente no hay una determinación porque es un proceso pero de hacerse también hay que medir la contingencia, esperamos que los estragos no sean tan graves en la economía local pero se está trabajando para ello”, dijo.



A decir de Vergel Pacheco, se tendrá una respuesta complementaria a los apoyos que ya otorga la Federación y el Estado.



Aunque no otorgó más detalles al respecto, dijo que es una posibilidad que se analiza de manera principal para el sector económico, aunque no se descarta que también se aplique a la ciudadanía en general.



“También podría ser pero está en análisis; se tiene que revisar, yo no podría precisar los términos y los alcances pero es algo que se ha expresado por el sector del empresariado, lo cual de entrada no se rechaza, se revisa”.



Sobre los apoyos que se otorgarán a la población de escasos recursos que se queda sin trabajo por permanecer en sus casas ante la emergencia, explicó que la circunstancia se enfrenta de manera conjunta desde el sector privado, social y gubernamental.



En este sentido, expuso que el Ayuntamiento lanzó una iniciativa a través del área de Desarrollo Económico, para invitar a la donación de víveres y distribuirlos a las personas que enfrentan la condición de falta de ingresos.



Dejó en claro que la entrega de apoyos no es de manera masiva, ya que con ello se promoverían acciones en contra de la Sana Distancia, por lo que se hará casa por casa en las zonas vulnerables.



“No es a través de los líderes tradicionales que buscan estos momentos para ser clientela política entre las necesidades de la gente; son apoyos que se distribuyen directamente de la institución a las personas”.



En este punto, fue claro al referir que no se hará ninguna convocatoria para reunir a la gente, tampoco van a informar en donde estarán haciendo la entrega, ya que el DIF tiene detectados los puntos donde hay grupos vulnerables.



“No hay convocatoria para ir a las colonias, no se cita a las personas en ningún punto, el DIF tiene sus mecanismos de distribución, ya establecidos desde mucho antes de la contingencia, habrá manera de reforzar la condición y que la gente pueda enfrentar en mejores condiciones está contingencia”, sostuvo.



En el caso de los comercios que tuvieron que cerrar por la emergencia sanitaria, el Ayuntamiento de Xalapa otorga la opción de ingresar a la página www.consumelonuestro.org.mx y ahí pueden ofertar sus productos y servicios en la capital del Estado.



Y es que detalló que aún hay fondas, restaurantes y cafés que continúan funcionando y ellos pueden ofertar los productos a su clientela a través de mecanismos de entrega inmediata y así la gente no sale de casa ni se desplaza.



“Invitamos a todos los proveedores, a todos los que tengan algún servicio que ofertar, que lo hagan a través de www.consumelonuestro.org.mx”.



El objetivo es que con ello también se beneficie a grupos de taxistas, ya que cuidando las medidas de higiene y otorgando este servicio seguro, contribuyen a transportar una mercancía con medidas adecuadas de higiene para los consumidores.



Para finalizar, Juan Vergel dejó en claro que no se entregarán apoyos económicos en Xalapa, ya que todo se distribuirá en especie a las colonias.



“No es a través de listas, no es a través de líderes, no es en casas, tampoco en reuniones; al contrario, lo que se está promoviendo es sana distancia”.