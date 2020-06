Alcaldía de Xalapa ha ayudado a población durante pandemia, destaca Hipólito

El alcalde de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, aseguró que se continuará brindando el apoyo alimentario a las personas en situación de vulnerabilidad perjudicadas por la pandemia.



“A lo largo del mes de mayo, se repartieron cerca de 8 mil despensas directamente en los hogares a todas las personas que a causa de la cuarentena no pueden despegar su actividad económica. Se hizo un lista donde aparece todo tipo de trabajadores en el sector informal, desde un bolero, un taxista, personas que trabajan en la vía pública”, dijo.



El Edil resaltó que recibieron cerca de 10 mil solicitudes de ciudadanos en busca de ayuda y continuarán haciendo entrega de estos paquetes alimentarios en este mes de junio.



"A esas familias que ya recibieron las primera entrega les vamos a dar pero también vamos a agregar a aquellas que ya no nos alcanzó en la primera etapa. A las 8 mil que se entregaron en el mes de mayo, ahora hay que ver que se van a añadir 10 mil en el mes de junio".



También, recordó el subsidio en el cobro del servicio de agua potable que se aplica a usuarios.



"La CMAS hizo un esfuerzo financiero que equivale a cerca de 10 millones de pesos para que la propia Comisión absorbiera la mitad del pago en los sectores más bajos, en los sectores medios alrededor del 30 por ciento y los demás del 10".



Rodríguez Herrero reconoció que Xalapa pudo atenuar la epidemia y se ha mantenido un control relativo en la proliferación del COVID-19, lo que provocó que se haya ganado tiempo para actuar.



"Nosotros no tuvimos picos significativos ni en abril ni en mayo pero en el mes de junio irá creciendo. Lo que nos da preocupación es que la gente no respete las medidas de cuarentena. Por eso se están construyendo mecanismos para darles a conocer a la gente cómo se va a ir activando la economía de manera gradual".



Hasta el momento, el Alcalde señaló que lo dictado en la Gaceta Muncipal continuará, es decir, los establecimientos no esenciales seguirán cerrados hasta que las autoridades del sector salud lo indiquen, la ley seca y la restricción de horario en la venta de alcohol.



"Vamos a seguir manteniendo esas reglas, restricciones a la venta y consumo de alcohol y si reanudamos, será con reglas".



Para finalizar, dio a conocer que ya se tuvo una reunión con representantes de instituciones bancarias para que acaten las medidas de prevención.