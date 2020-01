Alcaldía de Xalapa no tendría problemas por devolver dinero a Federación: Congreso

El presidente de la comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, Eric Domínguez Vázquez, descartó que se pueda proceder en contra del Ayuntamiento de Xalapa ante un supuesto subejercicio de recursos públicos en el ejercicio de 2019.



Consideró que de confirmarse la supuesta inaplicación de recursos federales, los cuales tendrían que ser reintegrados a la Tesorería de la Federación, sería “una pena”, pero no un asunto que derive en una responsabilidad legal.



“Es más un tema social, de problemática social más que de legalidad. Nosotros, al menos en nuestra comisión, no estaríamos facultados para fincar alguna responsabilidad por el hecho de que no se haya gastado todo el dinero que se les ha otorgado.



“Sería una pena ya que sabemos que hay mucha necesidad en el estado de Veracruz y si se tiene dinero lo que se debe de hacer es aplicarse para que podamos estar ayudando a la población”, planteó el legislador morenista.



Añadió que en su momento la población será la que castigue o respalde electoralmente a MORENA y sus funcionarios a partir del trabajo de sus funcionarios y de este tipo de asuntos.



Añadió que, pese a que se señala el subejercicio, hay varios ayuntamientos del Estado que están siendo auditados por la Auditoría Superior de la Federación en los rubros de los ingresos federales, de ahí que no se tiene que dar por hecho hasta que exista un resolutivo de instancias fiscalizadoras.



“En ese sentido están a la espera del resolutivo, que no ha llegado todavía. En el tema del subejercicio hay que esperar y si se tuvieran que regresar recursos la verdad que sería una pena, lo digo con toda honestidad.



“Nosotros como Comisión de Vigilancia lo que vemos y analizamos es el cumplimiento adecuado y legal del dinero que se tiene”, reiteró.



Cabe señalar que la tesorera de la capital del estado, Dolores Valenzuela Ponce, rechazó que exista subejercicio en Xalapa, no obstante integrantes de la oposición aseguraran que sí se regresaron recursos federales.



Ante medios locales la funcionaria municipal detalló que originalmente se asignaron 489.3 millones de pesos para obras y acciones, pero con los intereses o rendimientos financieros obtenidos se aplicaron más de 500 millones de pesos.



No obstante, Valenzuela Ponce reconoció que no se lograron colocar la totalidad de los 10.7 millones de pesos de intereses, pues se regresó una fracción mínima de dicho monto.