Alcaldía de Xalapa se compromete a trabajar por elecciones limpias

El Ayuntamiento de Xalapa, aprobó por unanimidad, adherirse al Acuerdo Veracruz por la Democracia 2021, presentado por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.



Durante Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada este viernes, el presidente municipal Hipólito Rodríguez Herrero, dijo que la firma de este documento, contribuirá a erradicar la corrupción y la impunidad.



De igual forma, detalló que dicho acuerdo, fomenta el compromiso para no ejercer violencia política por razones de género, creencia, edad o raza.



"Hay que evitar que existan formas de expresión que lastimen la integridad de las personas, a través de mentiras y calumnias que manchan la reputación y desempeño de las y los participantes".



También, expresó que en dicho acuerdo, se establece con claridad que no se deben usar programas ni recursos públicos para favorecer o perjudicar en forma alguna a ninguno de los aspirantes a un cargo de elección popular, o para inducir o coaccionar a la ciudadanía a votar en favor de alguien, así como la suspensión de la propaganda gubernamental con excepción de la información relativa a la salud, protección civil y educación.



El primer edil, manifestó que otro de los puntos fundamentales, es invitar a la ciudadanía y malos partidos políticos, contribuir a respetar las medidas sanitarias ante la pandemia COVID-19.



"Quisiera exhortar a todas las fuerzas políticas y a los ciudadanos, éstas políticas que están señaladas. Es muy importante que cuidemos que no sea el proceso electoral, un motivo de aumento de contagios".



Así también, los ediles aprobaron la Cuenta Pública 2020 y la modificación del presupuesto por el cierre de ejercicio del mismo año.



La tesorera Dolores Emelia Valenzuela Ponce explicó que la cifra presentada para la Ley de Ingresos sufrió algunas deducciones y aumentos en distintos fondos, lo que derivó en un incremento de 26 millones 441 mil 819 pesos al presupuesto presentado y aprobado.