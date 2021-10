Alcaldía de Xico comenzó a cobrar predial y causó confusión

El regidor primero Eduardo Pozos confirmó que el Ayuntamiento de Xico está solicitando el pago del predial rezagado desde el pasado 1 de octubre hasta el 15 de diciembre, sin embargo, aseguró que no hubo ningún acuerdo de Cabildo y tampoco se le informó al Congreso Local.Explicó que, aunque el Ayuntamiento puede invitar a la población a que haga el pago de este predial rezagado, debe por lo menos de sesionar el Cabildo para hacer el acuerdo.Refirió que el Código Hacendario Municipal en su artículo 118 expresa que el pago del Impuesto Predial será semestral y se realizará dentro de los meses de enero y julio de cada año, en la Tesorería u oficinas autorizadas.Agregó además que los sujetos de este impuesto que opten por el pago anual podrán efectuarlo en el mes de enero, en una sola exhibición, no obstante, este plazo podrá prorrogarse hasta una fecha que no exceda del mes de marzo, por acuerdo del Cabildo, del que deberá informarse al Congreso.“El Código Hacendario refiere que es semestralmente de enero y extenderse hasta marzo con acuerdo de Cabildo y en julio, pero ahora se hace en octubre. Además, esto ha causado confusión porque creen que es el pago predial del próximo año”, aseveró.Finalmente, insistió en que no hay acuerdos para hacerlo en estas fechas, cuando la administración está por irse.