Alcaldía garantiza apoyo para xalapeñas que busquen abortar

La directora del Instituto Municipal de las Mujeres de Xalapa (IMMX), Zaira del Toro Olivares, reveló que una capitalina ha solicitado el apoyo de esta área para la vinculación con la Fundación Marie Stopes México, que cuenta con un clínica en la ciudad de Veracruz y ofrece el servicio de la interrupción legal del embarazo.Detalló que en este caso no fue necesario que el IMMX aportara para su traslado al puerto jarocho, dado que luego de un análisis socioeconómico, la fundación, con la que recientemente firmaron un convenio, decidió apoyarla usuaria sin necesidad de movilizarse."A partir de la firma de este convenio tuvimos una usuaria que se acercó para realizar la vinculación con ellas, lo cual no fue necesario que se trasladara a Veracruz, porque la fundación bajo un análisis socioeconómico decidió apoyar a la usuaria", manifestó.Del Toro Olivares detalló que Marie Stopes México está encargada de dar atención y seguimiento no solamente a la ILE, sino también al uso correcto y la información de los métodos de anticoncepción ya sean definitivos o temporales.Apuntó que esta fundación además ofrece una capacitación para las redes de vinculación comunitaria, al personal que labora en el Ayuntamiento y en el acompañamiento y capacitación de todas las personas que colaboran en el IMMX."Para darles información de manera certera y oportuna y con apego a los ámbitos científicos y verídicos que hay de esta temática", refirió al insistir que con el acuerdo firmado se hace una vinculación de primer contacto y posteriormente se hace el estudio para gestionar el traslado de las usuarias que así lo requieran, aunque precisó que no todas lo necesitan."Ésta es una fundación que está ubicada en cuatro Estados del país, se encargan de manera oportuna de dar la orientación sobre este proceso en donde obviamente ya está despenalizada la interrupción legal del embarazo y se han acercado no sólo a Xalapa sino al resto de municipios del Estado", externó.La funcionaria xalapeña informó que luego de la reforma al Código Penal de Veracruz para legalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación, hubo una solicitud de asesoría para una ILE que fue canalizada al Sector Salud, que ofrece ese servicio.