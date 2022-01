Alcanza casi 50% la vacunación de refuerzo al magisterio veracruzano

En el cuarto día de aplicación de la dosis de refuerzo para el magisterio, la afluencia sigue constante y al cierre del miércoles, 88 mil 540 docentes y demás personal educativo fueron vacunados, lo cual representa alrededor del 50 por ciento de este sector.No obstante, el Delegado Federal de la Secretaría de Bienestar reconoció que no se espera llegar a una cobertura del cien por ciento, porque algunos decidieron aplicarse la vacuna en los segmentos de población que les corresponden porque rechazan el biológico de la farmacéutica Moderna asignado para el magisterio."Es probable que no se llegue al cien porque hay miembros del sector educativo que ya se habrán vacunado porque les ganamos con el tramo generacional de 60 en adelante, es probable que muchos se vacunaron y otros probablemente no quieren la Moderna y están esperando a que al tramo generacional le toque otra vacuna, creo que eso no es correcto porque toda vacuna es positiva para los refuerzos", dijo.En el caso de la sede habilitada en el estadio Luis “Pirata” Fuente, se llevan aplicadas alrededor de 14 mil dosis.Y el proceso de vacunación tarda entre 15 a 20 minutos, porque se ha agilizado desde la recepción de documentos hasta la aplicación del biológico."Calculamos que hoy vamos a llegar a los 14 mil docentes vacunados (...) esta sede está preparada para recibir hasta 28 mil, hay vacunas suficientes y un gran personal que vino de voluntario para atenderlos a todos en tiempo y forma", indicó la delegada de la Secretaría de Educación de Veracruz, Diana Santiago Huesca.La aplicación de la dosis de refuerzo al sector educativo concluye este 21 de enero, el módulo estará abierto de 8:00 a 18:00 horas.