Alcanza Veracruz mil muertes por COVID-19 y suman 6 mil 248 casos positivos

Con 111 casos registrados, los positivos a COVID-19 en Veracruz ascienden a 6, 248 en 152 municipios; ya se registran 1,000 fallecidos en la entidad, es decir 37 defunciones en las últimas 24 horas.



Durante la conferencia de prensa que ofrecen las autoridades sanitarias del estado, la jefa del Departamento de Epidemiología de la Secretaría de Salud, Dulce María Espejo Guevara informó que se han estudiado en el estado 12,452 casos, 4,343 han sido negativos y 1,861 aún se encuentran en investigación.



766 de los positivos se consideran activos, y son los que representan la actividad de la transmisión en las dos últimas semanas.



Ya son 152 municipios en donde se han identificado los casos positivos a COVID-19 en la entidad:



Veracruz 2,291, Coatzacoalcos 653, Poza Rica 455, Minatitlán 273, Boca del Río 259, Córdoba 196, Tuxpan 157, Xalapa 146, Cosoleacaque 103, Medellín y Orizaba 97, Papantla 91, Cosamaloapan 79, San Andrés Tuxtla 71, Coatzintla y Fortín 60, Tierra Blanca 50, Martínez de la Torre 48, Nanchital 46, Tihuatlán 45, Alvarado y Las Choapas 43, Perote 36, La Antigua 35, Agua Dulce 33, Acayucan y Jáltipan 30.



Río Blanco y Santiago Tuxtla 25, Coatepec 24, Manlio Fabio Altamirano 21, Úrsulo Galván 20, Emiliano Zapata e Ixtaczoquitlán 18, Ángel R. Cabada 17, Naranjos y Pánuco 15, Amatlán y Lerdo de Tejada 14, Álamo e Isla 13, Ixhuatlán del Sureste, Puente Nacional y Tres Valles 12, Huatusco, Misantla, Nogales, Pueblo Viejo, Soledad de Doblado, Tantoyuca y Tlalixcoyan 11, Cerro Azul, Coacoatzintla, Cuitláhuac, Jalacingo, Playa Vicente y Xico 10.



Ayahualulco, Carlos A. Carrillo, Catemaco, Jamapa y Tlapacoyan 9, Cazones y Paso de Ovejas 8, Oteapan y Tlacotalpan 7, Camerino Z. Mendoza, Ixhuatlancillo, José Azueta, Mariano Escobedo, Paso del Macho y Villa Aldama 6, Acultzingo, Atoyac, Gutiérrez Zamora, Hueyapan, Moloacán, Sayula de Alemán, Tezonapa y Zongolica 5, Actopan, Atzacan, Chacaltianguis, Chalma, Chocamán, Espinal, Ixhuatlán de Madero, San Rafael y Tecolutla 4.



Esto, mientras que Acula, Amatitlán, Atzalan, Carrillo Puerto, Coyutla, Huayacocotla, Ixhuatlán del Café, Maltrata, Oluta, Pajapan, La Perla y Tlalnelhuayocan se mantienen con 3 casos positivos en cada demarcación.



Acatlán, Altotonga, Banderilla, Chiconquiaco, Chinameca, Chontla, Comapa, Coscomatepec, Cotaxtla, Ignacio de la Llave, Ixmatlahuacan, Jilotepec, Juan Rodríguez Clara, Naolinco, Omealca, Rafael Lucio, Soledad Atzompa, Tamiahua, Teocelo, Totutla, Uxpanapa y Yanga continúan con 2 confirmados.



Los municipios donde solo se registra un caso positivo son: Castillo de Teayo, Chicontepec, Chinampa de Gorostiza, Coxquihui, Cuichapa, Filomeno Mata, Landero y Coss, Magdalena, Mecayapan, Miahuatlán, Nautla, Ozuluama, Platón Sánchez, Rafael Delgado, Saltabarranca, San Juan Evangelista, Soconusco, Soteapan, Tamalín, Tatahuicapan, Tempoal, Tepetlán, Texhuacán, Tlacolulan, Tomatlán, Vega de Alatorre, Las Vigas, Yecuatla y Zaragoza.



Espejo Guevara expresó que 3,660 pacientes positivos se consideran recuperados del padecimiento; 1,588 aún permanecen en vigilancia y 1,000 han fallecido, residentes de 95 municipios del estado.



Veracruz 319, Coatzacoalcos 131, Poza Rica 94, Minatitlán 50, Boca del Río 28, Nanchital y Papantla 21, Cosoleacaque y Tihuatlán 20, Xalapa 19, San Andrés Tuxtla 17, Medellín 15, Coatzintla 12, Las Choapas y Córdoba 11, Perote y Tuxpan 10, Agua Dulce y Manlio Fabio Altamirano 9, Jáltipan y Martínez de la Torre 8, Acayucan y Tierra Blanca 7, Alvarado e Ixhuatlán del Sureste 6.



La Antigua, Coatepec, Playa Vicente y Santiago Tuxtla 5, Ángel R. Cabada, Jamapa, Naranjos, Orizaba y Soledad de Doblado 4, Ayahualulco, Cazones, Fortín y Huatusco 3, Cerro Azul, Chalma, Coacoatzintla, Cosamaloapan, Emiliano Zapata, Isla, Ixtaczoquitlán, Mariano Escobedo, Misantla, Moloacán, Pánuco, Paso de Ovejas, Pueblo Viejo, Sayula de Alemán, Tamiahua, Tantoyuca, Teocelo, Tezonapa, Tlapacoyan, Tres Valles, Villa Aldama y Xico con dos 2 defunciones en cada municipio.



Las demarcaciones que solo han registrado una defunción son las siguientes: Álamo, Altotonga, Amatitlán, Amatlán, Atzacan, Atzalan, Camerino Z. Mendoza, Carlos A. Carrillo, Catemaco, Chinampa de Gorostiza, Comapa, Cuitláhuac, Gutiérrez Zamora, Ignacio de la Llave, Jalacingo, Lerdo de Tejada, Magdalena, Maltrata, Mecayapan, Nogales, Oteapan, Pajapan, La Perla, Puente Nacional, Río Blanco, San Rafael, Soledad Atzompa, Soteapan, Tecolutla, Tepetlán, Tlacotalpan, Tlalixcoyan, Totutla, Vega de Alatorre y Yanga.



El 66% de los fallecimientos ocurrieron en hombres, el 34% en mujeres y en ambos en edades desde ahora desde 1 hasta 100 años; el 77% presentaba al menos alguna enfermedad crónica como: hipertensión, diabetes, obesidad, enfermedad renal, cardiaca, entre otras; pero el 23% restante eran pacientes aparentemente sin ningún factor de riesgo.



2,775 de los pacientes positivos han requerido hospitalización, ya que presentaban cuadros más severos; el 31% han ocurrido en pacientes mayores de 65 años; pero el 69% restante en rangos desde menor de un año hasta 100 años, lo que indica que la enfermedad se puede complicar en cualquier edad y su recuperación ser más prolongada o incluso tener un desenlace fatal.



“Por ello, lo mejor es no exponerse al contagio, si te enfermas, puedes transmitir el padecimiento a tus familiares y no sabes si tu o algunos de ellos necesitará hospitalización; de ahí la importancia de guardar tu sana distancia y llevar a cabo las medidas de precaución que tanto se recomiendan días con día en este espacio”, expuso.



Explicó que la intensidad y velocidad de la transmisión se transforman en rojo y van marcando la tendencia ascendente de la curva.



“El incremento de la transmisión y su dispersión a diferentes regiones del estado se da por los movimientos de población tanto al interior de las localidades donde hay transmisión, como de estas hacia poblaciones en donde aún no la hay y viceversa, es por ello que insistimos quédate en casa”, finalizó la funcionaria estatal.