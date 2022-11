Alerta Gobernador a padres y escuelas por "reto del clonazepam”

Habría sido el "reto del clonazepam” la causa de la intoxicación de 7 estudiantes del Ilustre Instituto Veracruzano en la zona conurbada de Boca del Río.Este martes se reportó que 6 alumnos y una alumna de la preparatoria fueron sorprendidos drogados, hallándole 30 pastillas de clonazepam a uno de ellos.En conferencia de prensa, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez confirmó que usaron dicho medicamento, el cual es de uso regulado, advirtiendo que habrá una severa sanción para el joven que introdujo la droga para dársela a sus compañeros.Explicó que el secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar García se trasladó al plantel para hablar con los padres, revelando que padres ya habían denunciado esta situación en la escuela.“Existe en las redes un reto de ingerir clonazepam y ver cuánto tiempo aguantas despierto antes de dormirte.“Esto se juntó con una queja que ya existía de algunos padres de que algunos padres introducen sustancias y le he pedido al secretario que se investigue, que exista una sanción, una llamada fuerte de atención, pero que de inmediato, antes de eso, primero se atienda a los jóvenes”, dijo García Jiménez.Añadió que por parte del Gobierno estatal se ofreció a los padres de familia hacer un examen de salud completo y también el toxicológico para estar certeros de que fue el medicamento el que causó la reacción a los estudiantes“Fueron 7 los que se sintieron mal, todos están bien, una joven fue la que se sintió un poco peor que sus compañeros, está atendida y nos comprometimos con sus padres para actuar (…).“Que haya sanción, lo que se determine, lo que corresponde, pero fuerte; no podemos permitir que esto suceda y que sea un mensaje claro: joven que introduzca cualquier sustancia que ponga en riesgo a sus compañeros debe ser sancionado”.Indicó que el clonazepam es un medicamento que puede poner en riesgo la salud de la persona que la consume, sobre todo si se combina con otras sustancias.Ante este tipo de retos virales de Internet, el mandatario pidió a padres de familia ser el primer filtro y revisar las mochilas de sus hijos para ver qué llevan a la escuela.“Su hijo metió esto a la escuela, va a ser sancionado; debió haber revisado la mochila de su hijo, pero ya las introdujo y debe de ser sancionado. Que cunda el mensaje entre los jóvenes porque esto se da fuera de la escuela, andar siguiendo estos retos por redes que ponen en riesgo su vida.“Después de sucedido el hecho qué se gana; no pueden hacerle eso a sus padres ni así mismos, la vida es para disfrutarla, ya de por sí la vida es un reto muy bonito. No requerimos de estas tomadas de pelo, es muy importante que no sigan estos retos ideáticos de personas que probablemente no tienen qué hacer, que probablemente lanzan para ver quién cae y ponen en riesgo su vida”.Al respecto, añadió que se van a intensificar campañas dirigidas a jóvenes de preparatoria contra el consumo de drogas, aunque reconoció que no hay certeza de si los estudiantes consumieron los medicamentos como parte del reto de internet.“No sabemos la certeza de por qué lo hicieron; tenemos la certeza de que existe ese reto en las redes de ingerir clonazepam y medir cuánto aguantas en mantenerte despierto. Recuerden que ese medicamento causa sueño, andas somnoliento y finalmente es relajante, te va a dormir.“No leen las advertencias médicas de ese medicamento; es un medicamento controlado y eso ya te está advirtiendo que no lo puedes tomar nada más porque sí, la caja te lo dice, no se puede ingerir así”, añadió.