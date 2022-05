Alertan apicultores por productos de miel falsa en tiendas

Aunque la miel tiene muchas propiedades alimenticias e incluso curativas, pues se utiliza para regenerar la piel muerta por heridas y quemaduras, muchos de los productos que se ofrecen en supermercados son jarabes, no miel, por lo que los consumidores deben revisar las etiquetas que tienen los artículos, señaló el apicultor José Manuel Estrada Trejo.Mencionó que dicha situación resulta en una competencia desleal que afrontan los apicultores, pues hay compañías que venden sus productos como miel, incluso con buena apariencia, pero al momento de revisar la etiqueta se revela que es un jarabe o ni siquiera cuenta con información nutrimental.Señaló que hay quienes buscan la miel por cuestiones de salud, por lo que se exponen en ese aspecto pues lo que adquieren es miel diluida con jarabe de maíz, con caña de azúcar u otros productos.“Como resultado se está viendo en el mercado una enorme cantidad de miel a bajo coste y de dudosa calidad que pone en riesgo la salud de quienes la consumen”, mencionó.El apicultor reconoció que hay personas que en ocasiones se van por lo barato, y hay quienes no tiene escrúpulos y se aprovechan de la buena fe.Mencionó que algo que afecta a los productores es que para obtener el registro de producción deben ir a Coscomatepec y Zongolica a las oficinas del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA).Sin embargo, comentó, a veces van y encuentran las oficinas cerradas o no hay personal para atenderlos y entonces el apicultor se tiene que ir y regresar en otra ocasión, y a veces muchos se aburren y siguen vendiendo su miel de manera informal, en botellas sin etiquetado, lo que les hace perder competitividad.En este aspecto, consideró que el marco regulatorio no está facilitando las cosas a los pequeños y medianos productores.