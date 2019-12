Alertan por fraude con supuesta venta de plazas en Orizaba

Debido a que de manera reciente dos personas estuvieron a punto de ser sorprendidas por una defraudadora, el presidente del Consejo Regional Campesino (CRC), Juan Artemio Rodríguez Maceda, alertó a la población a no dejarse engañar con la supuesta venta de plazas.



Comentó que hay una señora que trabaja en el CRODE de Orizaba de nombre Edith Flores Bazán, en contra de quién hay una denuncia desde hace dos años, con la carpeta de investigación 236/17.



Esta persona, comentó, se acerca a ofrecer una plaza en esa institución a cambio de un pago de 30 mil a 35 mil pesos.



Indicó que lamentablemente hay quienes han creído en sus palabras, porque saben que labora ahí, y han sido embaucados por esa persona, que una vez que recibe el dinero no cumple con lo ofrecido.



Lamentó que haya personas que con la esperanza de encontrar un trabajo sean sorprendidos de esa forma.



Indicó que ya han intentado hablar con el director del CRODE sobre esta situación, pero no los han recibido, por lo que buscarán hacer llegar una carta al Director del Tecnológico Nacional de México para que esté enterado de esa situación.