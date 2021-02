Alistan plan de vacunación antiCOVID para adultos mayores en Ixhuatlán del Café

El municipio de Ixhuatlán del Café prácticamente está listo para inocular a 2 mil 647 adultos mayores contra la COVID-19.



El Ayuntamiento que preside Viridiana Bretón Feito, aseguró que el número de dosis está garantizado, sin embargo, es posible que no todas sean aplicadas debido a la resistencia de algunas personas en hacerlo.



No obstante, en los próximos días iniciará la aplicación de la vacuna anticovid en cuatro sedes del municipio que estarán instaladas en las localidades de Potrerillo, Presidio, y Ocotitlán, así como en la cabecera municipal.



Se estima que la vacunación se realice en dos días, ya que se aplicarán 500 dosis en cada una de las cuatro sedes en un horario de ocho de la mañana a ocho de la noche.



Los adultos mayores de 60 años o más que deseen inscribirse con antelación lo pueden hacer mediante el portal mivacuna.gob.mx lo que ayudaría para saber las dosis que serán aplicadas.



Aunque el registro previo no es requisito, en virtud de que cualquier adulto mayor que desee inmunizarse podrá acudir a cualquiera de las 4 sedes con solo presentar su credencial de elector y CURP, o en caso, de no ser nativo del municipio, pero ahí radicar, deberá acudir con un comprobante de domicilio a su nombre o una constancia de residencia expedida por agentes municipales, comisariado ejidal o jefes de manzana.



Entre las acciones de la logística para la aplicación de la vacuna destaca la posibilidad de traslado de los adultos mayores a los módulos de vacunación, sobre todo en comunidades alejadas.



Las sedes tendrán espacio suficiente para una brigada de diez servidores públicos que harán el registro, habrá áreas para el personal médico responsable del chequeo previo a la aplicación, además del área de vacunación y un área más de espera de 30 minutos para monitoreo.



Y sólo se permitirá el acceso a la persona que le será aplicada la vacuna, y en caso de necesitar ayuda para desplazarse, el adulto mayor será auxiliado por el personal de la brigada y los médicos.



Las sedes serán instaladas principalmente en escuelas que estén ubicadas cerca de las “redes de frio” con las que cuenten las clínicas de salud o Unidades Médicas Rurales (UMR), esto con la intención de mantener en la temperatura adecuada la vacuna.