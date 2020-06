Allanan oficinas del PT, en Veracruz Puerto; hurtan equipo de cómputo y documentos

Las oficinas del Partido del Trabajo (PT) en el puerto de Veracruz, ubicadas en la calle Hipólito Deschamps número 15 del Fraccionamiento Moderno, fueron objeto de la acción de los amantes de lo ajeno, quienes forzaron cerraduras y puertas para sustraer equipo de cómputo y documentación.



El atraco ocurrió el 3 de junio y al percatarse del ilícito, los responsables de las oficinas inmediatamente presentaron la denuncia ante las autoridades correspondientes por los delitos de allanamiento de oficinas, daños, robo y lo que resulte, en perjuicio de este Instituto Político.



Sin embargo, los denunciantes criticaron al personal de la Delegación de la Fiscalía, que se ubica en la zona norte del puerto de Veracruz, pues les señaló que la denuncia iba a ser archivada hasta nuevo aviso, pues por la contingencia sanitaria por el COVID-19 sólo le están dando prioridad a robo de vehículos.



Esta situación causó molestia entre la dirigencia estatal de este instituto político por la falta de voluntad de quienes laboran en este organismo autónomo, porque ni siquiera acudieron a verificar la veracidad de la denuncia.



Sobre el particular, Ramón Díaz Ávila, comisionado Político Nacional del PT en Veracruz, exigió la intervención de la titular de la Fiscalía General del Estado, Verónica Hernández Giadáns, para que instruya a las áreas correspondientes a realizar la investigación de estos hechos.



Esto motivado porque un robo de vehículos no puede tener más prioridad a un robo de oficinas y locales comerciales, ya que en estos momentos por la contingencia sanitaria es donde más denuncias hay, ya que por falta de personal los ladrones tienen más facilidades de entrar.



Finalmente, reiteró su petición para que la denuncia sea atendida y no se incremente más la idea de que la procuración de justicia se otorgue a quien puede pagar por ella.