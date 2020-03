Allegados a fallecido por coronavirus ya fueron aislados: Alcalde Tlacotalpan

Tras la confirmación de la muerte de una persona originaria de Tlacotalpan por COVID-19, el alcalde, Christian Romero, llamó a la población a extremar precauciones para el resguardo ante el contagio del virus.



Si bien, precisó que la Secretaría de Salud del Estado, ya implementó el protocolo de aislamiento del primer círculo de contacto del hombre de 53 años.



"Tenemos que extremar precauciones para contener el virus, tenemos que ser responsables, esto no es culpa de nadie, esto se puede contener si somos responsables, se puede contener si nos quedamos en casa, exhorto a toda la ciudadanía tlacotalpeña a quedarse en casa y salir en casos muy necesarios".



El Presidente Municipal insistió en quedarse en casa y no atender noticias de fuentes que no sean oficiales.



Pidió a los tlacotalpeños atender las recomendaciones que han hecho por parte de las autoridades estatales y federales en cuanto a la protección para evitar la propagación del COVID-19.



"Tenemos datos del sector salud que el primer círculo del paciente está en observación y en aislamiento", indicó.



El pasado domingo se confirmó la muerte de Pedro Norberto Lili Reyes, tras ingresar a la clínica del ISSSTE, en la ciudad de Veracruz.