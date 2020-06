Alpinista exhorta a población a esperar a que reabran accesos a montañas

El alpinista independiente Jorge Gutiérrez Belmont exhortó a la población a esperar que se reabran los accesos a las montañas para intentar subirlas, pero, además, a que cuando lo hagan sea con todas las medidas de seguridad necesarias para que no se pongan en riesgo, pues recientemente subió al Iztaccíhuatl para recuperar un cuerpo.



Indicó que a pesar de que están los accesos cerrados a esos espacios, hay gente que burla la vigilancia y sube, pero además lo hacen en condiciones que no son las adecuadas.



Comentó que la persona que recién falleció no llevaba la vestimenta adecuada ni el calzado, pues llevaba solo unos tenis, además de que no contaba con las medidas de seguridad e iba acompañado por un guía que no estaba certificado, por lo que terminó resbalando o tropezando y cayó unos 70 metros sobre rocas, lo que provocó su muerte.



Señaló que en días pasados se comunicaron de la Cruz Roja de Amecameca para pedirle su apoyo en la recuperación del cuerpo en el citado volcán de lado de Puebla, por lo que junto con un grupo de especialistas de Socorro Alpino y lugareños acudió a esa zona.



El especialista en rescates llamó a la población a respetar en primer lugar la restricción de actividades que hay y esperar a que las autoridades permitan el acceso a las montañas para practicar los ascensos, pero, además, a que cuando lo hagan lleven todo el equipo necesario.



Indicó que cuando alguien no lleva la ropa, el calzado, el equipo o la guía adecuadas, no solo se pone en riesgo, sino también arriesga a quienes deben subir después a rescatarlos, a veces heridos, a veces solo sus cuerpos, como en la reciente ocasión.