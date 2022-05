Alumnos de Artes UV temen que desaparezca Centro Cultural Casa del Lago

El Segundo Frente en Pro de la Defensa de las Artes, integrado por alumnos de la Facultad de Artes de la Universidad Veracruzana, se manifestó en contra de que se remodele el Centro Cultural Casa del Lago, pues temen que afecte a su desarrollo académico.Consejero estudiantil comentó que a pesar de no tener conocimiento de detalles del proyecto, saben que a el proyecto consiste en crear más espacios para la comunidad estudiantil de la Universidad Veracruzana pero implicaría quitar el foro “Miguel Herrera”, ubicado en el Centro Cultural Casa del Lago.Añadió que no están en contra de que se realice este proyecto, pero que sí de que incluya la Casa del Lago, la cual tiene valor histórico para la comunidad artística xalapeña."Porque este centro, aparte de tener un valor histórico para la Unidad de Artes, tiene un valor histórico para la ciudad de Xalapa", dijo.Además, destacó que este espacio es de vital importancia para el desarrollo económico de la Unidad de Artes, se utilizar para hacer prácticas profesionales, proyectos de titulación, encuentros internacionales, conciertos y más.Añadió que esto se debe también a que la Unidad de Artes carece de las condiciones necesarias para un desenvolvimiento académico de los estudiantes. Por ello, reiteró la importancia de la lucha que están haciendo para el rescate de este espacio."Esto es lo que nos motiva a defender este espacio que si bien no nos solventa todas las necesidades que tenemos como (estudiantes), de alguna manera cubre ciertas necesidades que nos ayuda de manera académica", comentó.Por su parte, Consejera teatral refirió que dicho foro lleva 4 años en remodelación y debió haberse entregado desde diciembre del 2019, sin embargo, por pandemia no se entregó y continúa cerrado sin permitirles el acceso, algo que les es preocupante."Cosa que también nos preocupa y nos hace preguntarnos ¿A dónde se va a ir todo ese dinero que se le acaba de invertir al foro? Con esta idea de tirarlo y construir tres nuevos espacios, realmente no lo entendemos", agregó.También expuso que las características del Foro Miguel Herrera, son necesarias para las artes escénicas y que ningún otro foro de la Universidad Veracruzana lo tiene, y si lo tiene, no se les permite el acceso o no hay día disponible, por lo que insistió en luchar en contra de la remodelación."Ese foro no lo podemos perder, es el único a donde podemos ir, ya no nos prestan el Teatro del Estado. El Teatro J. J. Herrera sí nos lo prestan pero es muy pequeño y tiene mucha agenda y a veces no encontramos ese lugar", finalizó.