Alumnos de Bachilleres de Veracruz exigen reembolso a empresa de banquetes

Padres de familia de estudiantes Bachilleres de Veracruz, denunciaron que la empresa de banquetes “D´Gala Eventos”, se niega a reembolsar el pago que hicieron para la fiesta de graduación, la cual se suspendió debido a la pandemia por el COVID-19.



Son 150 los estudiantes que contrataron los servicios que les costó entre 6 mil y 8 mil pesos y fue pagado antes del confinamiento debido a la crisis sanitaria, dado que no se realizó ninguna actividad por la cual pagaron, exigen que se haga la devolución.



“Queremos que la empresa D´Gala Eventos nos reembolse el dinero del paquete de graduación que contrataron más de 150 alumnos, hemos tratado de dialogar con los responsables, pero se han negado a devolver, nos argumentan que ellos ya hicieron pagos a sus proveedores, incluso el viernes tuvimos una reunión por zoom pero se salieron de la reunión porque se niegan a devolver el dinero”, dijo María de Villavicencio, una de las madres.



Ante la negativa de la empresa, se manifestaron en el Zócalo de Veracruz y afuera de las instalaciones del Colegio de Bachilleres de Veracruz en el centro histórico.



Reclaman que los pagos se empezaron a realizar a finales del 2019 y la fiesta de graduación sería a mediados del 2020 en el World Trade Center y contemplaba a mil 500 personas.



“No es justo algunos contratamos el paquete de 8 mil y otros el de 6 mil y queremos el dinero, muchos de nosotros ya perdimos empleo en esta pandemia y hasta familiares”, reclamó.



El paquete de graduación contemplaba prefiestas, la fiesta de graduación y algunos otros detalles, pero no se realizó nada.



Afirman que procederán penalmente contra los responsables de la empresa de no llegar a acuerdo para el reembolso.