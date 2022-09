Alumnos de Enfermería UV-Orizaba usaron laboratorios y simuladores durante pandemia

Desde marzo del 2020, a consecuencia de la pandemia del COVID-19, estudiantes de la Facultad de Enfermería de la Universidad Veracruzana en Orizaba, no han podido realizar algunas experiencias educativas en los hospitales del IMSS y de la Secretaría de Salud, indicó la directora de esta Facultad, María de los Ángeles Onofre Santiago, quien enfatizó que a través del laboratorio certificado con el cual cuenta en esta institución y con los simuladores, han solventado esa necesidad y los jóvenes no han quedado sin clases o prácticas.“En prácticas clínicas es ahí donde tenemos el problema, porque por parte de las instituciones de salud no tenemos acceso a las prácticas. Aunque para nosotros no es problema porque tenemos un laboratorio muy amplio, que está certificado con una norma de calidad ISO-9001-2015 que está equipado y en lugar de ir al hospital están en este laboratorio”.Este sitio tiene la capacidad, dijo, de atender a todos los estudiantes, y así se ha hecho desde el inicio de la pandemia. “Nosotros pensamos que ahora que todos ya están en modo presencial ya podríamos entrar a las instituciones de salud, pero no se han abierto estos campos”.Añadió que están a la espera de que el IMSS indique se incorporen para tener sus experiencias, pero aseveró que los estudiantes no pierden clases ni sus prácticas y lo hacen con los simuladores.“Depende de la experiencia que cursen. Puede ser la de Clínica Fundamental; Clínica de la Mujer y el Niño; Clínica del Adulto Mayor; Clínica en Comunidad o experiencia profesional comunitaria; pero todas en el laboratorio las han cursado o al tener contacto con la gente de las comunidades”.En este sentido dijo que se debe diferenciar entre el servicio social y las prácticas clínicas, pues el primero no se dejó de hacer a pesar de la pandemia. “O sea el servicio social, como está regulado por la Secretaría de Salud, una vez que se incorporan los estudiantes pasan a estar a cargo de estas instituciones de salud. Ellos a pesar de la pandemia seguía yendo, al inicio de la pandemia había temor pero los jefes de enseñanza los tenían ubicados en áreas que no significaban riesgo”.Finalmente comentó que sí ha habido la notificación de casos positivos de COVID-19 en los jóvenes de servicio social pero ninguno ha sido de gravedad.