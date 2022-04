Alumnos toman el Tecnológico de Cuichapa; se quejan de mal estado de edificio

Tras cumplirse más de 24 horas de la toma de las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior de Zongolica, campus Tezonapa, por alumnos de cuatro carreras, a la protesta de suman alumnos del campus Cuichapa siendo ya más de 500 estudiantes quienes se quejan de las malas condiciones en que se encuentran ambos edificios.Este día, aproximadamente 150 alumnos del ITSZ, campus Cuichapa, se sumaron a las protestas que iniciaron ayer compañeros del campus Tezonapa, exhibiendo una serie de deficiencias de infraestructura y omisiones de parte del director general Pompeyo Quechulpa Pérez."El director no ha querido atendernos. Aquí en el campus Cuichapa también se han despedido a docentes de manera injustificada, existe falta de mantenimiento en las aulas, no existe material didáctico, no hay agua en los baños, así como una total abandono de las instalaciones", señalaron en entrevista un grupo de estudiantes.A través de redes sociales de alumnos del ITSZ, se conoció que este jueves 28 de abril no se descartan movilizaciones en el campus de Nogales, pues los alumnos padecen la misma situación."Ahí nos comentan los compañeros que la coordinadora no da solución a la falta de agua y mantenimiento al edificio. Como alumnos afectados estamos convocando a nuestros compañeros a levantar la voz, ante todo lo que pasa en esta institución"."Como alumnos tenemos derecho a una educación de calidad, lo cual el doctor Pompeyo no conoce, porque no nos atiende y la prueba es que ni siquiera se ha ido a parar a Tezonapa donde iniciaron las protestas", coincidieron alumnos afectados.Es de mencionar que a más de 24 horas de la toma de las instalaciones del campus Tezonapa y las primeras horas de este jueves 28, con la toma de las instalaciones del campus Cuichapa, suman más de 500 alumnos sin clases, aunque en próximas horas el tercer campus podría paralizarse con el respaldo de unos 450 alumnos del campus Nogales.