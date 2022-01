Alza de 15% en productos a causa de la inflación pega a empresarios de Veracruz Puerto

La inflación ha incrementado los costos de insumos y elevado los precios finales de los productos hasta un 15 por ciento en los comerciantes en general, señaló el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Veracruz, Edi Alberto Martínez Tejeda.Precisó que pese a que los negocios son en su mayoría vendedores finales y reducen el margen de ganancias, no prevén ajustar precios de los productos porque afectaría más en la demanda de los mismos.“Nosotros en particular tenemos reporte que nos ha aumentado entre un 10 y 15 por ciento los proveedores, finalmente muchos somos los finales hacia el consumidor y obviamente sí nos ha afectado pero hemos aguantado, prácticamente hemos absorbido y por supuesto al no incrementar como distribuidor final de nuestros productos nos ha repercutido en que nuestras utilidades sean menores", dijo.En entrevista, señaló que hasta el momento sí se ha reflejado ausentismos en los comercios debido a casos de contagio del COVID-19, no obstante, no se ha visto problemática para ofrecer los servicios.También se ha hecho el llamado a los patrones a que se otorguen las facilidades a los empleados enfermos para que se ausenten aún sin contar con la incapacidad que ofrece el Instituto Mexicano del Seguro Social.“Las personas que están atravesando algún contagio con la variante Ómicron estén en su casa, que se reguarden para no propagar más la pandemia y ahí es en donde hemos tenido el apoyo de los colaboradores en sumarse, tal vez en no los departamentos que llevaban ellos pero que se han sumado en esas tareas como una manera de apoyar a las empresas y sus compañeros, en negocios pequeños de uno o dos colaboradores, se han sumado los familiares, los mismos empresarios para estar frente a sus negocios”.En el caso de los comercios formales, afirmó continúan con las medidas sanitarias que han recomendado las autoridades y hacen el exhorto a la población a que también las aplique.