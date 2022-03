Alza de precio de insumos ya impactó a los tradicionales antojitos mexicanos

El precio de las empanadas, picadas y gordas incrementó hasta 2 pesos, los tradicionales antojitos veracruzanos ya sufrieron el impacto de la escalada de precios de insumos como gas, manteca y masa.Los negocios, ya ajustaron sus costos dado que afirman diariamente que alguna materia prima sube, haciendo incosteable el mantener sus precios.“Todo ha subido, la masa, la manteca, todo, lo único que nosotros podemos hacer es subirle un peso a las piezas, porque no da. El arroz, todo lo que nosotros consumimos, el frijol, todo está muy caro", dijo Cristina Rodríguez, propietaria de “Antojitos Cristy”."Todo va subiendo conforme los días, un día está el tomate a un precio, otro día a otro. Los plásticos que están carísimos, los cobramos, los vasos, conforme van pidiendo, igual no se puede aumentar mucho, a las empanadas, le subimos 2 pesos, valen 12", agregó María Elena, empleada de antojitos “Chemita”.Aunque los ajustes están justificados, no todos los consumidores los reciben bien, hay quienes prefieren no ingerir alimentos terminados.Las comidas corridas también cuestan más, entre 5 y 10 pesos, se ajustó su valor al público."El problema es que se debe subir el precio, pero cuando vienen los clientes preguntan que por qué tan caro. Tratamos de dar al precio que se pueda, es una cadena. Ellos dependen de nosotros, nosotros de otros", insistió María Elena.Las piezas de antojitos tradicionales en el desayuno subieron de 10 a 12 pesos, las comidas corridas, se venden entre 65 y 70 pesos.