Alza en inseguridad, por falta de elementos federales para combatirla: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que el alza en los índices de delitos se debe a la falta de elementos federales para enfrentar el problema de la inseguridad y la violencia.



Acompañado por su Gabinete de Seguridad, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo expresó:



“Vamos a presentar los resultados, no ha sido fácil porque ha habido una tendencia al alza de delitos en general, con pocos elementos para enfrentar el problema de la violencia.



El Presidente de la República señaló que su administración inició de cero por falta de elementos profesionales, que no estuvieran corrompidos o en contubernio con los criminales.



“Ni había elementos de seguridad, ya saben lo que sucedía con la Policía Federal, el Ejército y la Marina no podían actuar en materia de seguridad, había corrupción y mucho contubernio entre autoridades y delincuencia”.



El Mandatario aseguró que están resolviendo esa situación y que entre las ventajas para enfrentar la inseguridad y la violencia es el nuevo enfoque de atender las causas que lo originan.



“Lo primero, es que estamos trabajando de manera coordinada, otra ventaja es la perseverancia, no permitir la impunidad, tener más elementos policías, la Guardia Nacional. Ya se tiene un sistema de inteligencia eficaz que no se dedica a espiar a opositores sino a garantizar la seguridad pública y la ventaja mayor es el enfoque: un estrategia que consiste en atender las causas que originan la inseguridad y la violencia”, dijo.



A la conferencia mañanera del presidente asisten la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo; el secretario de la Defensa, general Luis Cresencio Sandoval; de Marina, almirante José Rafael Ojeda y el comandante de la Guardia Nacional, general en retiro Luis Rodríguez Bucio, quienes ofrecen un informe sobre los resultados en materia de seguridad.