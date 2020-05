Autoridades locales del Ayuntamiento de Ayahualulco indicaron que las muertes que se están registrando en ese municipio son por causas diferentes a las de COVID-19, esto, de acuerdo a un reporte emitido por médicos, aunque no aclararon mayores detalles.



“Los fallecimientos a los que se refieren, es gente que desafortunadamente fallece de otras causas, esto es según el reporte de los propios doctores”, refirieron.



Lo anterior, al buscar información oficial sobre el reporte de pobladores de Los Altos, quienes denunciaron que en esa localidad se han registrado unos 17 fallecimientos de posible COVID-19.



Por su parte, la regidora única, Leticia Galicia, dijo desconocer la situación, pues actualmente se encuentra fuera de su municipio.



“La verdad no me encuentro en el municipio, estoy fuera y no estoy enterada de eso. No tengo conocimiento, tengo 3 o 4 días fuera del municipio y no estoy enterada”, acotó en entrevista.