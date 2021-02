Ambulantes vuelven a las calles de Orizaba aprovechando falta de vigilancia

Ante la ausencia de policías municipales en Orizaba, vendedores informales han regresado a las calles a expender sus productos.



Maximino Antonio Jiménez, integrante del Frente Popular Revolucionario (FPR), reconoció que actualmente los trabajadores de la calle sienten que hay más tranquilidad: “no quiero decir que la Policía Estatal sea buena”, aclaró.



Señaló que, no obstante, esa corporación no se mete con ellos y los inspectores de Comercio, al no tener el respaldo de los policías municipales, no les dicen nada.



Agregó que de manera personal reconoce que contra los policías no tienen nada en contra, ya que como ellos también son trabajadores.



Sin embargo, mencionó, las acciones violentas en las que incurren son por indicación de sus jefes, ya sea el inspector o el director de Desarrollo Económico, que les dicen que quiten a alguien.



En este sentido, consideró que son los reglamentos los que afectan los derechos al trabajo y de tránsito de los vendedores informales.



Esas medidas, apuntó, tienen un fin recaudatorio, pues cuando una persona es detenida el juez le impone sanciones que van desde los mil 500 pesos a los 2 mil 800, “según sea su humor”, lo que considera es injusto.



Cabe señalar que la policía estatal asumió el control de la seguridad en el municipio el pasado 13 de febrero.