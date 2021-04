AMLO “apura” a FGR para informar sobre casos contra Yunes y Karime

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pidió “respetuosamente” a la Fiscalía General de la República (FGR) informar sobre la presunta reactivación de la investigación contra el exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares, así como sobre los avances de la posible extradición de Karime Macías, exesposa del también exmandatario, Javier Duarte.



Durante la conferencia matutina de este viernes el Ejecutivo federal rechazó opinar sobre estos temas, debido a la veda electoral.



“No quiero la verdad opinar sobre eso, pienso que son asuntos que lleva la Fiscalía General de la República y ellos, yo creo no están impedidos y sí puede la Fiscalía informar sobre estos casos. Lo que podemos hacer es, amigablemente, respetuosamente, pedirle a la Fiscalía que informe”.



La semana pasada La Jornada informó que las denuncias que presentaron el expanista Manuel Espino; la Sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y el exgobernador Javier Duarte contra Yunes Linares, fueron reabiertas por la FGR.



El panista es señalado por operaciones con recursos de procedencia ilícita y enriquecimiento ilegal, por lo que el caso está en la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación o Alteración de Moneda de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).



La SEIDO, según La Jornada, retomó carpetas que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF) tenía pendientes y además se suma una querella de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Las denuncias datan, en el caso de Manuel Espino, de mayo de 2013; de agosto de 2016 en el caso de Javier Duarte y de ese mismo mes y año en el caso del SNTE, que había procedido “por enriquecimiento ilícito contra Yunes Linares, por presuntos actos ilícitos cuando fue titular del ISSSTE”.



Tras darse a conocer la información Yunes Linares difundió un comunicado aseverando que ya se concluyó en no ejercicio de la acción penal.



“Dichas denuncias fueron investigadas y todas concluyeron con un no ejercicio de la acción penal (tengo copia de los mismos) por contener hechos falsos y acusaciones fantasiosas”.



“No es extraño que las mismas se 'reactiven' en plena etapa electoral y que se presenten nuevas denuncias; es el uso político de los instrumentos de justicia, pero hay que entenderlos, 'son tiempos de zopilotes' dijo el Presidente”, afirmó.



En el caso de Karime Macías, esta semana se informó que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal rechazó ampararla contra una orden de aprehensión y otra de detención provisional con fines de extradición.



Lo anterior al confirmar la sentencia emitida por una jueza federal, por lo que ahora, la Fiscalía General de la República (FGR) podrá acelerar el juicio de extradición de la exprimera dama de Veracruz, acusada del delito de daño patrimonial por 112 millones de pesos.