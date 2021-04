AMLO cambia de opinión: sí se vacunará

Luego de que ayer lunes asegurara que no se vacunaría contra el COVID-19 porque tiene anticuerpos, el presidente Andrés Manuel López Obrador reculó y esta mañana informó que para dar el ejemplo a aquellos que padecieron de Coronavirus y para disipar dudas, sí se vacunará.



Indicó que si se aplicará la inmunización para "dar el ejemplo a quienes enfermaron de que se protejan".



En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal detalló que se pondrá la vacuna entre 15 o 20 días y lo hace "para disipar dudas".



“Aprovecho porque hasta en un periódico de España que no nos quieren, El País, sacaron porque dije que no me iba a vacunar por lo pronto, porque tengo anticuerpos, pues ya de que me estoy negando a vacunarme, cosas así, me voy a vacunar dentro de unos 15, 20 días", dijo el Presidente.



“Volví a preguntarle a los médicos y también para disipar dudas, sobre todo para que los que tuvieron Covid como yo, no esperen tanto tiempo y dar ese ejemplo para que se protejan, por eso me voy a vacunar”.



En el salón Tesorería, en Palacio Nacional, el Mandatario federal indicó que se inmunizará entre 15 y 20 días, lo que va a coincidir con la fecha en que se termine de vacunar a todos los adultos, “entonces voy yo”.



Ayer lunes, en Palacio Nacional, el Presidente López Obrador anunció que esperaría en aplicarse la vacuna contra el COVID-19, pues señaló que los médicos que lo atendieron cuando se contagió del virus le informaron que cuenta con anticuerpos.



“Ellos revisaron mis estudios y llegaron a la conclusión de que tengo suficientes anticuerpos, que no es indispensable que me vacune. Dos médicos me habían dicho que sí y el médico que me atendió me dijo que no porque tiene suficientes anticuerpos, me dijo no hace falta, puede esperar y me planteó dos meses, que eso sí lo considero mucho y debe revisarse”, refirió.



El pasado miércoles, el Presidente López Obrador había adelantado que esta semana se vacunaría contra el COVID-19.



Asimismo, el Secretario de Salud informó que la vacuna que se le aplicará al presidente Andrés Manuel López Obrador será la de AstraZeneca.