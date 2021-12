AMLO celebra retiro de denuncia penal contra consejeros del INE

El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Gutiérrez Luna (MORENA) desistiera de su demanda contra los consejeros del INE que votaron por posponer la revocación de mandato.“No creo (que se afecte la autonomía del INE). Ya aceptó el Legislador que presentó esta denuncia penal retirar… qué buena actitud del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez, que presenta una denuncia porque considera que es un delito el cometido y lo reflexiona a partir de que hay una inconformidad o lo considera excesivo. Y dice ‘me retracto y ya no continúo', y no va ratificarla. Pero qué bien que lo hizo".En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional criticó que los conservadores, que tienen como ideología la hipocresía, no hicieron lo mismo cuando él fue procesado durante el desafuero como Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.Refirió un tuit del diputado Santiago Creel Miranda (PAN) quien señaló que la demanda del diputado Gutiérrez “cometió un grave error al presentar ante la FGR una denuncia contra Consejeros del INE, la cual no acompañamos”.“Cuando a mí me juzgaron, ninguno de esos dijo nada y Creel era secretario de Gobernación… Ellos hicieron lo mismo en contra mía y no se retractaron. Le siguieron, ni modo que Creel no se enteró cuando Vicente Fox mandó llamar al presidente de la Corte, Mariano Azuela, para darle instrucciones de que me desaforaran”.