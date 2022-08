AMLO descarta a titular del CONACYT para encabezar SEP

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que María Elena Álvarez-Buylla se quedará como directora del CONACYT, y adelantó que ante la salida de Delfina Gómez -quien buscará la candidatura de Morena al gobierno del Estado de México-, esta semana elegirá a una mujer como nueva titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP).-¿Álvarez-Bullya será la siguiente secretaria de Educación Pública?, se le cuestionó al Mandatario en su conferencia de prensa en Palacio Nacional.-“No, no porque la necesitamos donde está, todavía no termina y ha hecho un trabajo extraordinario”.El presidente López Obrador recordó que las pasadas administraciones el Conacyt se usaba para dar el presupuesto a las grandes empresas para supuestamente promover la ciencia y la tecnología."El dinero del presupuesto para empresas como Monsanto y otras más; segundo, el dinero que manejaba el gobierno supuestamente para la innovación, esa palabrita que se puso de moda, pero con el pretexto de la innovación tecnológica en cada estado se construía un gran edificio, elefantes blancos, porque lo hacían para robar”.“¿Quién es María Elena? no lo sabe la gente porque ha sido muy maltratada. Tiene tres cualidades, cuando meno: profesional, fue premio Nacional de Ciencias y no en este Gobierno.“Dos, es una mujer honesta, nada que ver con los que estaban ahí; tres, tiene convicción social, tiene convicciones, piensa en el pueblo, por eso no va a ir a Educación”.El presidente López Obrador adelantó que esta semana, en su conferencia mañanera, dará a conocer el relevo de la maestra Delfina Gómez.