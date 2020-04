AMLO descarta cambios en su gabinete

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que vaya haber cambios en su gabinete, como se especuló este fin de semana, y aseguró que está contento y tranquilo con su equipo de trabajo.



En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal señaló que este fin de semana, antes de anunciar su plan de rescate económico para hacer frente al coronavirus se reunió con su gabinete, a quienes consultó sus propuestas.



-Presidente, este fin de semana se rumoraba que iba haber cambios en su gabinete, ¿hay cambios?



-No, no hay cambios.



-¿Está contento?



-Sí, sí estoy muy tranquilo y estamos trabajando más de lo acostumbrado, estamos aplicados. Tuvimos trabajo el sábado, trabajamos el domingo, se reunió el gabinete ampliado el domingo, ayer, y estuvimos definiendo todo lo que se está llevando a cabo, o mejor dicho revisando y definiendo las políticas hacía adelante, y hablé con ellos, primero, sobre lo que iba a expresar, les pedí su consentimiento de que iba haber disminución de sueldos y que no iba a haber aguinaldo para los altos funcionarios públicos y de todas las medidas y es un equipo”.



El mandatario agradeció a los integrantes de su gabinete y señaló que los integrantes de su gobierno es gente muy preparada e inteligente, “pero sobretodo, con mucha convicción, con mucho amor al pueblo, eso es lo más importante”.