AMLO encarga a Cuitláhuac actuar ante contratos abusivos por luminarias en municipios

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, debe intervenir y ayudar a presidentes municipales respecto a los contratos desfavorables que se impulsaron durante la administración de Miguel Ángel Yunes Linares con la empresa NL Technologies para la instalación de luminarias.Esto lo afirmó el presidente, Andrés Manuel López Obrador, durante la conferencia matutina de este martes, tras ser cuestionado sobre el caso de Tuxpan que rescindió el contrato con dicha compañía, aunque le siguen descontando recursos de sus participaciones federales.“Lo de las luminarias, del alumbrado público en Veracruz sí se puede (atender) y yo creo que Cuitláhuac (García) va a actuar para ayudar a los presidentes municipales, porque les dejaron todas esas deudas y puro influyentismo, pura corrupción de gente que se dedicaba a eso”, opinó el Mandatario.El Ejecutivo Federal consideró que para resolver este problema únicamente basta con revisar las especificaciones de cada contrato, puesto que la mayoría de las empresas están incumpliendo los términos.“Sólo los procedimientos legales, porque hay incumplimiento, en todos los casos, seguro, de los contratos”, opinó.Cabe señalar que el municipio de Tuxpan canceló el contrato con NL Technologies SA de CV y se pidió a la Federación que no se sigan realizando los descuentos a sus participaciones a favor de un fideicomiso. No obstante, los recursos siguen siendo deducidos.El Presidente aseveró que contratos como el de las luminarias se están solucionando, al ser una práctica usual de gobiernos anteriores que realizaron contratos desfavorables por largos periodos.“Se están arreglando todos estos casos; era la práctica más usual. El Gobierno no estaba atendiendo las necesidades de la gente, el Gobierno era como una oficina de negocios al servicio de una minoría rapaz. El Gobierno era un facilitador para los negocios jugosos de empresas, de corporaciones, de bancos”.“Todo era negocios, como le llaman en el argot de la delincuencia de cuello blanco, ‘bisnes’, ‘bisnes’”, criticó.López Obrador señaló que lo mejor es llegar a acuerdos entre las empresas y los gobiernos para mejorar los términos de los contratos, ya que llevar uno de estos asuntos a tribunales puede tardar años para lograr una solución.“Como si se va a juicios se tarda mucho y si se trata de tribunales internacionales es muy probable que se pierda, porque todas estas empresas tienen mucha influencia en el mundo; despachos de abogados y todo”.“Entonces lo mejor es buscar los acuerdos con las mismas empresas, revisar los contratos porque tampoco a ellos les conviene que se cancelen y que tengan que ir a tribunales. Así lo hemos venido haciendo, así se hizo con los gasoductos, así se hizo con los reclusorios. Lo acabamos de hacer ahora con unos contratos que dejaron firmados de mantenimiento de carreteras”, observó.Añadió que gracias a la revisión que implementó su administración a algunos de dichos contratos se logró un ahorro de mil millones de pesos por año, dinero que se destina a los gobiernos municipales de la montaña de Guerrero.“Entonces es lo que yo recomiendo, que los Gobiernos de los Estados puedan llevar a cabo negociaciones, porque así están hospitales. Ya hablé de reclusorios. Lo que estás mencionando de las luminarias, incluso edificios de oficinas que se entregaron mediante este procedimiento de Asociación Pública Privada”.“La verdad un abuso, porque no sólo cobraban caro la obra sino ganaban en el financiamiento porque son obras para pagar en 10, 15, 20 años pero establecieron intereses elevadísimos. Entonces se terminan pagando hasta 10 veces lo que cuesta una obra”, concluyó.