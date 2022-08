AMLO entregó SEP a la CNTE, reprocha Elba Esther

En su reaparición pública, la exlideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, criticó el sistema educativo en México, el cual dijo, “no es prioridad del Estado Mexicano ni de este Gobierno”.En entrevista "La Maestra" lamentó que el Ejecutivo haya designado a Leticia Ramírez como secretaria de Educación Pública, pues aseguró que con ello, se entregó la SEP a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)."En un gobierno que dice ser la cuarta transformación, con alto contenido social, la educación no es prioridad, no es prioridad del Estado mexicano ni de gobierno", puntualizó.Gordillo Morales, recordó que cuando el hoy Presidente fue jefe de Gobierno de la Ciudad de México, ella le habló de dos panoramas que podían acentuarse en México: “Yo me senté con él a comer y le hablé de dos opciones, le dije 'o apoyas a un sindicato institucional que busca la pluralidad y la democracia, o una Coordinadora contestataria que toma calles y que pinta bardas', hoy deja clara su elección, eligió a la CNTE".Sostuvo que Leticia Ramírez fue lideresa de la Coordinadora, por lo que no le parece buen perfil para dirigir a la SEP."A Leticia la recuerdo muy bien al inicio de la Coordinadora. Ella, con otros, eran las cabecillas de la CNTE, tenían una oposición abierta a mejorar la educación, es cierto que es maestra de escuela, pero yo la recuerdo en el sindicato, no en la academia, la recuerdo oponiéndose a la carrera magisterial", expresó.Por ese motivo, dijo que quien encabece la SEP debe ser un maestro de academia que conozca el sistema, y no un exlíder sindical."Siempre quisimos que un maestro o maestra llegara a la SEP, pero siempre deciden los gobiernos que debe ser político. Ahora ha habido dos maestras, ¿pero serán las maestras que conocen el sistema educativo? Yo creo que no, con todo respeto creo que no”.