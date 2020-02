AMLO pide a feministas no pintar paredes, le responden rayando Palacio Nacional

Feministas protestaron afuera de Palacio Nacional por el feminicidio de la niña de 7 años, Fátima, tras los dichos de este lunes del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien les pidió no pintar las puertas de ese inmueble.



Con un minuto de silencio frente a Palacio Nacional, colectivos de mujeres feministas exigieron justicia por el feminicidio de la niña Fátima, con pintas reclamaron al presidente Andrés Manuel López Obrador la respuesta de su gobierno ante la violencia contra las mujeres.



Tras guardar silencio en señal de luto, las mujeres afirmaron que el mandatario muestra una postura insensible y negligente, por lo que quemaron el decálogo presentado por la 4T.



"¡Wey, la pared, no pintemos la pared! ¡Se debe reconocer la violencia hacia las mujeres, no estamos solas y por una gritaremos todas, protestaremos todas!", dijeron.



Con un pase de lista, las manifestantes llamaron al Presidente a reconocer que su gobierno no tiene una estrategia que defienda a las mujeres y no las violente ni criminalice cuando son víctimas de feminicidio.



"Se nos juzga por la ropa que usamos, por las parejas que elegimos, por la hora en la que salimos, Fátima era una niña y la culpable ahora es su mamá, siempre es culpa de la mujer ser asesinada, violada y no es justo que el gobierno ni siquiera lo reconozca", expresó Erica.



Elementos de la Policía capitalina instalaron un dispositivo de seguridad en los accesos de Palacio Nacional que va desde el circuito de la plaza de la Constitución, Moneda, Corregidora y Correo Mayor.



Los elementos de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México se apostaron en diversos puntos de Palacio ante la posible llegada de mujeres y colectivas feministas convocados para protestar por el alto índice de feminicidios y violencia contra este sector de la población en todo el país.



Apenas el viernes pasado, feministas protestaron en Palacio Nacional, en donde pintaron la puerta y rompieron algunos vidrios ante los dichos del Presidente por los feminicidios y el asesinato de Ingrid Escamilla.