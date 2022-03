AMLO pide legalidad en caso José Manuel “N”… mientras Fiscalía retrasa su amparo

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que el caso de José Manuel “N” debe estar apegado a Derecho.Durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, el mandatario fue cuestionado sobre el amparo concedido por un juez federal al exsecretario técnico del Senado de la República para que cambien su medida cautelar de prisión preventiva.Al respecto, López Obrador señaló que en este caso lo único que puede opinar es que el Gobierno se apegue a Derecho.Sin embargo, en la entidad veracruzana la Fiscal del caso prácticamente se está escondiendo para no recibir la notificación de la concesión del amparo que fue determinado por el juez decimoséptimo de Distrito.De acuerdo con la propia síntesis pública del amparo 49/2022, se advierte que la actuaria del Juzgado no ha podido entregar en dos ocasiones el oficio 7861/2022 dirigido a la Fiscal Cuarta adscrita a la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales, encargada del caso contra José Manuel “N”.“Toda vez que al haberse constituido en dos ocasiones, le han indicado que dicha Fiscal se encuentra de comisión, sin darle información certera de su reincorporación”, señala la síntesis publicada este 15 de marzo.Ante tal situación y derivado de la importancia de la concesión del amparo, el juez federal ordenó que quien será notificada de las actuaciones en el caso será por ende, Verónica Hernández Giadáns, en su carácter de superior jerárquico, para que sea ella la que reenvíe el oficio a donde sea que se encuentre su empleada.El Juez también advirtió que de no hacerlo, procederá a sancionar a la Fiscal General del Estado (FGE) si en 24 horas, es decir este miércoles, no cumple con este requerimiento o no informa de causas creíbles para hacerlo.“De no cumplir o no informar la imposibilidad que tenga para hacerlo, podrá hacerse acreedora a una multa por el valor de 50 unidades de medida y actualización conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en términos del artículo 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con apoyo en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo”, señala la advertencia.Cabe recordar que la semana pasada, al conocerse la determinación del juez, la propia Hernández Giadáns criticó el proceder del juez Jesús Arturo Cuéllar Díaz, a quien acusó de haberse excedido en sus facultades al otorgar el amparo a José Manuel “N”.“Por lo que consideramos que el juez se excedió en su resolución. Esta institución que represento se encuentra analizando dicha resolución y hará valer los agravios en el recurso que la propia Ley de Amparo contempla”, dijo tras conocerse la resolución.Verónica Hernández criticó la inmediatez con la que el caso fue resuelto por el togado y se dijo sorprendida por ello, pues el amparo fue interpuesto el 20 de enero de este año “y se resolvió en menos de dos meses, dejando incluso de notificar a todos los terceros interesados”.Además, acusó que el juez no permitió que se resolviera un recurso de queja promovido por la FGE en dicho juicio de ahí que impugnarán con el recurso de revisión que habrá de resolver un Tribunal Colegiado.