AMLO propone comités que se encarguen de rehabilitar carreteras

Al señalar que se atenderá el problema de caminos y carreteras en Veracruz, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador; recriminó que no se pueda entregar los recursos a los municipios para estas labores, tal como se hace en Oaxaca, donde se entrega el recurso a las demarcaciones y ellos hacen los caminos de buena calidad, “porque son honestos”.“En Oaxaca sí se hacen, pero lo que más daña a México es la corrupción”, expresó el mandatario federal durante el recuento de daños luego del paso del huracán Grace en territorio veracruzano.Y es que a decir de López Obrador, esto se debe resolver entre los tres órdenes de gobierno, sobre todo, porque los caminos y carreteras, están destrozados.“Ya antes del huracán ya eran damnificados del neoliberalismo, ya necesitaban apoyos y llovió sobre mojado, son doblemente damnificados”, expresó al referir que ya estaban mal los caminos y con el huracán se terminan de destruir.El asunto, dijo, es cómo repararlos, ya que no se trata nada más presupuesto sino de que entre todos se resuelva esta problemática.Al respecto, definió que en Oaxaca se tiene resuelto el problema porque las autoridades municipales son honestas, se les entrega el dinero y ellos hacen los caminos de concreto, “y hasta les sobra el dinero, hacen caminos de muy buena calidad”, insistió.Sobre su trayecto de este sábado, expuso que de Metepec a Agua Blanca hacia Hidalgo, está intransitable el camino, por lo que cuestionó ante las autoridades presentes cómo hacerle para construirlos.“¿Le damos el dinero a los gobiernos municipales?”, dijo al insistir que en Oaxaca saben que hay una democracia comunitaria y que hay honestidad.“Por eso siempre digo que la mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo y el peor problema y lo que más daña a México es la corrupción”, expresó al acotar que se buscará la firma de atender los caminos veracruzanos.Debido a la desconfianza que demostró hacia los municipios veracruzanos, ya que señaló que si se licitan las obras hay empresas que no las hacen bien, cobran mucho y hay riesgo de que se queden inconclusas, propuso la creación de comités donde participen diversos representantes.En este sentido, refirió que pueden participar de la Secretaría de Comunicaciones, del Bienestar, SEDENA, Marina y aplicar un poco de lo que se está haciendo con los Bancos del Bienestar, ya que insistió en la necesidad de enviar los recursos para construir caminos.De manera insistente, López Obrador asentó que hay que buscar una forma, al considerar que lo cierto es que la corrupción destruye todo.En este punto, dejó en claro que se tiene el presupuesto precisamente porque no se permite la corrupción y en el Gobierno Federal no quieren que se desvíe el presupuesto, “yo les pido que eso lo atiendan, que el Secretario de Comunicaciones nos tenga una respuesta ante esto”, exigió ante las autoridades estatales y federales.“Porque viene uno acá y dice cualquiera, ‘mire en qué situación está el camino’. Y el pueblo no está pensando si fue el Gobierno Federal, estatal o municipal. La responsabilidad es de todos”, volvió a recriminar.Afortunadamente, sostuvo, hay un buen Gobernador y se va a continuar apoyando, reforzando los programas de Bienestar, porque, comentó que lo detuvieron en el camino para decirle que no estaban llegando los apoyos de pensión para discapacidad.Además de ello, refirió que en Huayacocotla de 107 escuelas, solo han recibido apoyo del programa la Escuela es Nuestra, 42, es decir el 39 por ciento, por lo que urgió a avanzar y mitigar las necesidades que dejaron aquellos que no les importaba avanzar sino robar.“Tenemos que avanzar. Si nos ayuda el pueblo a gobernar vamos a avanzar mucho más. Si nosotros centralizamos todo, si bajamos el presupuesto por las instancias de gobierno, primero todas las dependencias federales, luego las del Estado, luego el municipio, está difícil que llegue el apoyo a la gente. Por eso hay que gobernar con el pueblo”.De nueva cuenta, insistió en que la gente debe manejar sus recursos, tal como se hace en Oaxaca, en donde en primera instancia los burócratas corruptos decían que no se podía dar el dinero a comunidades porque no tenían capacidad técnica, “como si hacer un camino fuese una gran ciencia”.El problema era que había resistencia porque no había “mochada”, si se entregaba el dinero directo, ya no había soborno, expuso el Ejecutivo federal.Para finalizar, pidió a los presentes entender que se deben apoyar en el pueblo, mismos que dijo, no necesita tutela, es mayor de edad y es un pueblo muy consciente, “vamos a confiar en la gente”, concluyó.