AMLO reacomoda: Javier May pasa de Bienestar a FONATUR, encargada del Tren Maya

Javier May, hasta ahora secretario de Bienestar, pasará a encabezar ahora el Fondo Nacional del Fomento al Turismo (FONATUR), dependencia encargada del Tren Maya.En la Secretaría de Bienestar se quedará a cargo Ariadna Montiel, quien era subsecretaria.Mientras que el hasta ahora encargado de FONATUR, Rogelio Jiménez Pons, se irá como subsecretario a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en lugar de Carlos Morán.Carlos Morán Moguel será nuevo director general del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) “Benito Juárez”.En un comunicado, el Gobierno Federal informó lo siguiente:"El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, realizó designaciones en el Gabinete Legal y Ampliado, por lo que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, dio posesión del cargo a: Ariadna Montiel Reyes, nueva secretaria de Bienestar. María del Rocío García Pérez, nueva subsecretaria de Bienestar. Rogelio Jiménez Pons, nuevo subsecretario de Transportes de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). Javier May Rodríguez, nuevo director general del Fondo Nacional de Fomento Turístico (FONATUR). Carlos Morán Moguel, nuevo director general del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) “Benito Juárez”."El Presidente López Obrador hoy estuvo aislado en su residencia de Palacio Nacional, luego que el lunes anunciara que tiene Covid, con síntomas leves, por lo que el Gobierno Federal difundió fotografías de los funcionarios con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López.En el boletín se adjuntaron semblanzas de los participantes en el enroque:Originario de Comalcalco, Tabasco. Asumió como secretario de Bienestar el 2 de septiembre de 2020; anteriormente fue Subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional en la misma dependencia, donde estuvo a cargo del programa Sembrando Vida.Ha desempeñado distintos cargos de elección popular. En septiembre de 2018, en la LXIV Legislatura, fue Senador de la República por su Estado natal, cargo al que pidió licencia para incorporarse a la Secretaría de Bienestar.En 2001 fue elegido diputado a la LVII Legislatura del Congreso del Estado de Tabasco, donde presidió la Comisión de Asuntos Electorales.Asimismo, fue Presidente Municipal de Comalcalco, Tabasco, en dos ocasiones, la primera de 2007 a 2009 y la segunda de 2016 a 2018.Desde hace más de 30 años, Javier May Rodríguez ha participado en el movimiento por la transformación de México.Tiene estudios de arquitectura en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).En 2006 fue senadora suplente. De 2006 a 2012 se desempeñó como titular de la Dirección General de la Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal.En 2012 fue elegida diputada de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, de la cual fue secretaria de la Comisión de Gobierno y presidenta de la Mesa Directiva.De 2015 a 2018 fue diputada federal por el distrito electoral 23 en la LXIII Legislatura, donde fungió como secretaria de la Comisión de la Ciudad de México e integrante del Comité del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, de Derechos de la Niñez, de Hacienda y Crédito Público y de Educación Pública y Servicios Educativos. Del 2018 a la fecha se ha desempeñado como subsecretaria de Bienestar.Se ha desempeñado como asesora en la Secretaría de Gobierno del entonces Gobierno del Distrito Federal, así como subdirectora de Comunicación Social y directora de Protección al Turista en la Secretaría de Turismo.Fue directora territorial en la delegación Gustavo A. Madero (hoy alcaldía), en las zonas de Cuautepec y Tecomán; y directora de Vinculación Interinstitucional en el Instituto para la Atención de los Adultos Mayores (IAAM) de la Ciudad de México.Hasta este día se desempeñó como titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) y presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo de dicho organismo.Es originario de la Ciudad de México, arquitecto urbanista por la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Su experiencia laboral lo ha llevado a especializarse en desarrollo y planeación urbana, así como en los planes de desarrollo regional y fortalecimiento turístico en el sureste mexicano, principalmente en Chiapas, Campeche, Tabasco y Quintana Roo.Ha laborado tanto para el sector público como privado en proyectos integrales de desarrollo, de arquitectura y construcción. Ha impartido conferencias en temas de turismo, sustentabilidad, planeación urbana y reactivación económica en instituciones de educación superior.Fue distinguido con el Primer Premio de Urbanismo en la II Biennale Mondiale de L'archiitecture INTERARCH'83, de la Unión Internacional de Arquitectos por el proyecto de desarrollo urbano Tabasco 2000, el cual se realizó para la ciudad de Villahermosa, Tabasco.Desde el 1º de diciembre de 2019, se desempeñó como director general de FONATUR, institución a cargo del Tren Maya.Es ingeniero mecánico electricista, egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y obtuvo la Maestría en Ciencias en la Universidad de Stanford, California, E.U.A. Fue Coordinador Ejecutivo de Calidad de la Facultad de Ingeniería de la que ha sido profesor durante más de 25 años. Ha sido también profesor durante 20 años del Programa Avanzado de Entidades Públicas del Instituto Nacional de Administración Pública.En el sector público ha ocupado cargos como director general de Educación Tecnológica Industrial en la Secretaría de Educación Pública; director general de Aeronáutica Civil en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; director general de Maquinaria y Transportes en la Secretaría de Obras Públicas.Ha sido directivo de empresas de base tecnológica también se ha desempeñado como consultor externo del CONACYT. Formó parte del grupo de consultores internacionales de la Organización de la Aviación Civil Internacional y ha sido consultor y facilitador de procesos de cambio estratégico e instructor de liderazgo y desarrollo de equipos de alto desempeño en instituciones y empresas como Pemex, Sistema de Transporte Colectivo Metro y American Express, entre otras.Hasta hoy se desempeñó como subsecretario de Transportes.