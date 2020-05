AMLO rechaza carencia de equipo médico contra COVID-19

Ante las protestas por falta de equipo que ha habido de personal médico que atiende a pacientes con COVID-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró esta mañana que el reporte que tiene es que no hay carencia de este equipo y que lo pudiera estar ocurriendo, señaló, es que pueda estar almacenado y no se distribuya.



En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal señaló que pedirá a Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, que mañana informe detalladamente sobre la entrega de este equipo médico.



“Mañana va a haber un informe sobre una nueva etapa para seguir enfrentando la pandemia y voy a pedirle al doctor Hugo López-Gatell que hable sobre este tema, de cuánto equipo para proteger a médicos, enfermeras hay y cómo se ha adquirido, en todos los hospitales”.



“Yo tengo el reporte que no hay carencia, puede ser como lo estás mencionando que se entregue al hospital que se almacene y no se distribuya”, dijo.



Ayer miércoles, personal médico del Hospital Regional “Lic. Adolfo López Mateos” del ISSSTE se manifestó para exigir equipos de protección y el lunes pasado, trabajadores de la salud del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) también lo hicieron.